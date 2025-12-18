Cómo es “The Beauty” la nueva serie de Ryan Murphy que llega a Disney+: un virus muy contagioso, alta costura y muertes sospechosas

Llevará a sus personajes por París, Venecia, Roma y Nueva York en la superproducción “Belleza perfecta”. Trabajan Ashton Kutcher y Evan Peters.

Bella Hadid en Belleza perfecta. Foto: Disney +.

Ryan Murphy viene causando revuelo con cada nueva producción que se estrena. Se hizo conocido al crear la serie de cirujanos plásticos “Nip/Tuck” pero el gran espaldarazo lo obtuvo con “Glee”, la historia de los loosers de la secundaria que cantaban en el coro mientras eran buleados por la profesora de gimnasia. Con esta trama marcó un antes y un después en la televisión y consiguió su primer contrato por cinco series con FX, compañía con la que sigue trabajando pese a que también hizo otras cosas para Netflix.

Siempre incursionó en diferentes ámbitos en los que ambienta sus historias, algunas rayanas con el terror (“American Horror Story”) o que ofrecen su mirada sobre hechos reales ocurridos en los Estados Unidos, desde las dos versiones de “Feud” en las que reflejó la época dorada de Hollywood o la Nueva York de los ’70 a “American Crime Story”, que abrió la puerta a investigar los casos OJ Simpson, Versace y Lewinsky. Así se fue ganando un prestigio como showrunner que va cimentando con cada nuevo estreno. El último ciclo fue “Todo vale”.

Qué nos trae Ryan Murphy en 2026

Por eso no sorprende que Disney+ haya anunciado su nueva serie, “Belleza Perfecta” (The Beauty) de FX, que estrenará el 21 de enero en exclusividad con los primeros tres episodios. Cada miércoles se irá incorporando uno nuevo hasta completar los 11 que tiene esta temporada.

Evan Peters y Rebecca Hall en Belleza perfecta. Foto: Disney +.

Esta vez Murphy se mete directamente con el mundo de la alta costura, al que vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Así es que los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad.

A medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras. Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty” y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin” (Anthony Ramos).

Ashton Kutcher en Belleza perfecta. Foto: Disney +.

Mientras la epidemia se expande, Jeremy (Jeremy Pope), un marginado en búsqueda de un propósito, queda atrapado en el caos mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad, planteando una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?

Muchas caras conocidas

Además de este elenco en el que hay varias celebridades, los 11 episodios de esta serie incluyen como estrellas invitadas a Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D’Onofrio.

Isabella Rossellini en Belleza perfecta. Foto: Disney +.

La historia está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, por lo que no será de extrañar que veamos escenas impactantes y un poco asquerositas con las que a Murphy le encanta impresionar a los espectadores.