¿Lali, Tini o María Becerra?: qué artista del pop argentino lideró las búsquedas de Google durante 2025

Google Trends reveló cómo se repartió el interés del público a lo largo del año entre las principales figuras del pop nacional, con picos marcados por shows históricos, lanzamientos y momentos personales.

Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra. Foto: CEDOC / Revista Noticias.

El cierre de año no solo invita a balances económicos o políticos, sino también culturales. En ese terreno, Google Trends se convirtió en una herramienta clave para medir el pulso del interés público y detectar cuáles fueron los nombres que más búsquedas obtuvieron.

Google Trends. Foto: Captura de pantalla.

En 2025, el pop argentino tuvo tres protagonistas indiscutidas: Tini Stoessel, Lali Espósito y María Becerra. Cada una, con estrategias y recorridos distintos, logró captar la atención de millones de usuarios a lo largo del calendario.

El año del pop argentino en Google: qué artista lideró las búsquedas en 2025

La plataforma de Google permite analizar la frecuencia de búsqueda de determinados términos en distintos períodos y regiones. Si bien no mide popularidad artística en términos absolutos, sí ofrece una radiografía precisa de los momentos en los que una figura se vuelve tema central para el público, ya sea por su obra, su exposición mediática o acontecimientos extraordinarios.

En ese contexto, Tini Stoessel fue quien alcanzó el pico más alto del año. El mes de abril marcó un antes y un después con el anuncio del Festival Futttura, un proyecto ambicioso que agotó múltiples fechas en Tecnópolis en tiempo récord.

Tini Stoessel en su show "Futttura". Foto: Instagram Tini Stoessel

La expectativa generada por la preventa, sumada a la magnitud del evento, disparó las búsquedas y posicionó a la artista en la cima del interés digital. Sin embargo, no todo estuvo vinculado exclusivamente a lo musical: el show gratuito en Palermo, pensado como acción promocional, también impulsó su nombre en los buscadores, aunque en medio de una fuerte polémica por incidentes y reclamos de vecinos.

Más adelante, el inicio efectivo del festival, con reprogramaciones incluidas por cuestiones climáticas, volvió a colocarla en el centro de las búsquedas.

Por otro lado, el recorrido de María Becerra fue distinto y estuvo atravesado por momentos más sensibles. En mayo, su nombre encabezó las búsquedas no por un lanzamiento, sino por una situación de salud que generó preocupación masiva.

Internación de María Becerra junto a J Rei. Foto: Instagram @mariabecerra.

La suspensión de su gira tras sufrir un segundo embarazo ectópico provocó una fuerte reacción de sus seguidores y un pico de consultas en Google.

El año, sin embargo, tuvo un cierre histórico: en diciembre, la artista se convirtió en la primera mujer argentina en agotar cuatro estadios River Plate. La presentación de su último disco “Quimera” en un escenario 360° consolidó su figura y generó uno de los ascensos más pronunciados en las tendencias del año.

Lali Espósito, en tanto, se destacó por la regularidad. Su línea en Google Trends muestra una presencia constante, alimentada por lanzamientos, colaboraciones estratégicas, su participación en televisión y una gira federal que recorrió distintas provincias.

Lali Espósito se destacó por la regularidad a lo largo de 2025. Foto: Instagram/lali

También ayudó su paso como jurado en La Voz Argentina, donde incluso logró que su equipo, el “Team Lali”, llegara a la final de la mano del concursante Alan Lez.

El punto más alto se dio en septiembre, con dos shows agotados en el estadio Vélez, pero su verdadero diferencial fue la capacidad de sostener la atención durante todo el año, sin depender de un único acontecimiento extraordinario.

Como broche de oro, la artista detrás de éxitos como “Fanático” y “Mejor que vos” cerró su año con una nueva fecha en el Estadio José Amalfitani, que también fue sold out.

Tres estrategias distintas, tres recorridos propios y un mismo resultado: un 2025 marcado por el protagonismo absoluto del pop argentino en el interés del público.