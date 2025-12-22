Wanda Nara lanzó una chicana en MasterChef como nunca antes: “Maxi es generoso, me presentó un amigo y me casé”

La conductora de MasterChef abordó un tema sensible al referirse al inicio de su relación con Icardi, con quien el ex River tenía una amistad.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef. Foto: Telefe.

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un ida y vuelta este domingo en MasterChef que dio de qué hablar. En última gala del reality de cocina volvieron a surgir las chicanas y la empresaria no dudó en tirar un palito.

Como nunca antes, Wanda Nara tocó un tema delicado sobre el momento en que comenzó su relación con Mauro Icardi, con quien Maxi tenía una relación de amistad.

La chicana de Wanda Nara. Video: X.

Todo sucedió cuando Sofía Gonet presentó su plato y contó que le pidió al exfutbolista que le presente “un chongo con plata”. Luego de escucharla, la conductora respondió: “Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé”, y todos estallaron de risa.

“Tengamos la Navidad en paz”, lanzó Germán Martitegui. “Me la dejó servida, ‘La Reini’”, agregó Wanda. Como era de esperarse, los memes no tardaron en llegar.

Los memes tras el ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López. Foto: X.

Mauro Icardi pasará la Navidad con sus hijas

A casi de un año de los polémicos festejos de fin de año de Mauro Icardi con la China Suárez y sus hijas, un nuevo escándalo se avecina relacionado con los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Según trascendió, Wanda Nara habría pedido pasar Navidad con sus hijas en Punta del Este, donde suele pasar sus vacaciones de verano. Sin embargo, el futbolista tuvo el mismo pedido ante la Justicia, alegando que debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando para el Galatasaray durante las fiestas de Año Nuevo.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

En una primera instancia, la expareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, sin embargo, todo cambió cuando Icardi fue informado con las últimas novedades del club.

Por su parte, Paula Varela informó en Intrusos la decisión del juez con respecto al caso: “Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”.