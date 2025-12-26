María Becerra respondió las críticas por vacacionar en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

La cantante protagonizó un cruce en las redes sociales, luego de haber compartido postales mirando auroras boreales junto a su pareja, J Rei.

María Becerra. Foto: Instagram.

María Becerra volvió a quedar en el ojo de la tormenta por sus contestaciones en redes sociales, ya que se cansó de ser criticada y decidió responderle a los haters que cuestionaron su viaje a Finlandia junto a su novio, J Reii, en un contexto marcado por la crisis económica en Argentina.

La polémica se desató cuando un usuario la acusó de “contradecirse”, al recordar declaraciones previas en las que había destacado las virtudes de vacacionar dentro del país. Lejos de esquivar la crítica, Becerra decidió responder de manera directa y sin filtro, en su descargo, remarcó su vínculo con la Argentina y detalló distintas acciones que realiza en el país.

La contestación de María Becerra Foto: Captura

“Vengo de hacer un show que les dio trabajo a 500 argentinos, Rodri. Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país. Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy. ¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue... a mí? Contame, que me re interesa”, escribió María desde su cuenta oficial de Instagram.

El intercambio no quedó ahí, tras una respuesta escueta del usuario, la cantante volvió a intervenir y aclaró que su enojo no surgió desde el ego, sino como reacción a lo que consideró un comentario ignorante.

Las respuestas de la artista generaron una fuerte repercusión y fueron respaldadas por gran parte de sus seguidores, que destacaron su postura firme y su decisión de no dejar pasar las críticas. El usuario retrucó el comentario de María con un: “Soy un hombre de palabra. Fin”, a lo que ella respondió: “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste. Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de ‘zurdita’?”.

María Becerra y J Rei en Finlandia Foto: Instagram @JRei

Finalmente, una vez más, María Becerra dejó en claro que no evita la confrontación cuando siente que ponen en duda su coherencia o su compromiso con el país. “Ayudo a muchas familias, hospitales, fundaciones y ahora me estoy armando mi propia fundación. ¿Y vos, hacés algo por esa gente? ¡Contanos!”, insistió Becerra a otra usuaria que respaldaba los dichos de sus haters.

Aunque ella suele elegir el silencio, esta vez sorprendió con sus contestaciones, ya que, según María y su equipo, trabajan en Argentina para dar empleo y llevar con orgullo la bandera a cualquier lugar que van.

Las vacaciones de María Becerra

Tras cerrar una etapa clave en su carrera y luego de un año muy duro, la cantante María Becerra se tomó un descanso y viajó al norte de Europa con su novio, el rapero J Rei, a cumplir uno de los sueños de la joven: conocer las auroras boreales en Finlandia, más precisamente en el Círculo Polar Ártico.

María Becerra y J Rei en Finlandia Foto: Instagram @JRei

La artista compartió las primeras imágenes de su viaje a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró en los bosques boreales y refugios típicos de la zona, cubierta de nieve y hasta con las pestañas congeladas. Allí, reconectando con la naturaleza, pudo compartir como se ven las auroras boreales y explicó que pocas veces se pudieron presenciar con tanta claridad.

Este destino requiere de una planificación especial, ya que el invierno predomina el paisaje y las largas noches permiten observaruno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. “Gracias Dios, gracias vida. Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”, escribió María en la foto compartida.