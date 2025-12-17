Auroras boreales y paisajes increíbles: cómo viajar en el primer tren panorámico nocturno del mundo

Con techo y paredes de cristal, esta experiencia permite disfrutar de uno de los fenómenos naturales más impactantes del planeta.

Tren en Noruega para ver auroras boreales Foto: Instagram @noticiascircasia

Para aquellas personas que son amantes de la aventura y los nuevos desafíos existe una forma de ver las auroras boreales sin necesidad de pasar frío, disfrutando de una experiencia sensorial y, lo mejor de todo, viajando en un tren totalmente pensado para disfrutar el cielo en todo su esplendor.

Por este motivo, Noruega vuelve a sorprender a los amantes del turismo con una apuesta que redefine los viajes invernales: el Midnight Aurora Route, el primer tren panorámico nocturno especialmente diseñado para contemplar las auroras boreales con total comodidad.

El tren que permite ver las auroras boreales Foto: Norwegian Travel

Gracias a su estructura acristalada, los pasajeros pueden observar el cielo sin exponerse a las bajas temperaturas extremas, mientras recorren algunos de los paisajes más imponentes del norte europeo desde la comodidad de sus camarotes.

La experiencia no solo apunta a la contemplación de un espectáculo natural totalmente apreciado por el ojo humano, sino también al confort y la sostenibilidad. El tren fue concebido para integrarse al entorno natural sin alterar el ecosistema, ofreciendo un viaje silencioso y eficiente. De esta manera, admirar las luces del norte se convierte en una vivencia accesible incluso para quienes no están habituados al clima polar.

Auroras boreales

Un verdadero viaje por las auroras boreales: ¿Cómo es el tren panorámico nocturno?

En el tren Midnight Aurora Route, todos los vagones cuentan con techo y paredes completamente de cristal, creando un efecto similar al de un planetario en movimiento. Sus asientos reclinables y estratégicamente orientados hacia el cielo, garantiza tener una vista privilegiada durante todo el recorrido. La iluminación del interior de las cabinas se mantiene siempre al mínimo, para aumentar la posibilidad de ver el fenómeno sin interferencias.

El tren no solo ofrece vistas espectaculares, sino también una experiencia educativa. Está equipado con sistemas que monitorean la actividad solar y las condiciones atmosféricas en tiempo real, lo que permite alertar a los pasajeros sobre los mejores momentos para observar las auroras.

Durante el trayecto, guías especializados explican el origen científico del fenómeno y brindan consejos prácticos para fotografiarlo correctamente. Además, cuenta con paradas estratégicas y experiencias exclusivas que hacen el recorrido mucho más rico.

Uno de los puntos más destacados del recorrido es la parada en Katterat, una estación ubicada a casi 400 metros de altitud y accesible únicamente por tren. Allí, los viajeros disfrutan de bebidas calientes alrededor de una fogata, reciben asesoramiento fotográfico y acceden a un museo local. La experiencia se completa con la proyección de un documental sobre las luces del norte, que contextualiza el fenómeno desde una mirada cultural y científica.

Hay varios trenes en el mundo que recorren las auroras boreales Foto: getyourguide.es

Tren Midnight Aurora Route de Noruega: cuánto cuesta viajar

El servicio funciona entre septiembre y marzo, la temporada ideal para observar auroras boreales:

De octubre a mediados de diciembre : salida a las 19:00 desde Narvik y regreso a las 22:15.

Desde el 17 de diciembre hasta marzo: salidas más tardías y regreso cerca de las 22:50.

El precio parte desde 1.495 coronas noruegas (unos 130 euros) e incluye el trayecto completo, bebidas calientes, snacks, asistencia de expertos, guía fotográfica y acceso a las actividades en Katterat. Las reservas se realizan a través de oficinas de turismo, agencias especializadas y operadores locales, y se recomienda hacerlo con anticipación por la alta demanda.