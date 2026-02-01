El estilista Roberto Giordano fue vinculado con Jeffrey Epstein.

La desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a colocar a Jeffrey Epstein en el centro de la escena, esta vez con derivaciones en el Cono Sur.

Los documentos revelan que el financista estadounidense no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que mantuvo durante años una relación financiera con el estilista argentino Roberto Giordano.

Según los reportes oficiales, Epstein realizó múltiples transferencias de dinero a Giordano, algunas de ellas con una antigüedad de hasta una década previa a su última visita conocida a la región. La confirmación de su presencia en Uruguay surge de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro israelí Ehud Barak.

En mensajes fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone un encuentro con el exmandatario alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este. Los investigadores sostienen que Epstein utilizaba sus estancias en Sudamérica para ampliar su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

Jeffrey Epstein realizó múltiples transferencias de dinero a Roberto Giordano. Foto: NA.

En ese contexto se inscriben los megadesfiles organizados por Giordano, donde participaban modelos de renombre como Nicole Neumann, Dolores Barreiro y Andrea Frigerio, y asistían figuras del espectáculo como Susana Giménez y Mirtha Legrand.

También, eran habituales invitados internacionales como Alain Delon y Sophia Loren, lo que otorgaba a los eventos un aura de prestigio que habría facilitado el acceso de Epstein a círculos influyentes.

El final de un imperio y el exilio de Giordano

La revelación adquiere una dimensión particular tras la muerte de Roberto Giordano, ocurrida el 22 de noviembre de 2024, en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Giordano murió a causa de una falla cardíaca tras una intervención quirúrgica para el cambio de un marcapasos.

El estilista, que se había radicado en Uruguay en sus últimos años, permanecía alejado de la exposición mediática luego de haber sido condenado en la Argentina a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por irregularidades en el pago de aportes a más de 500 empleados.

Roberto Giordano murió el 22 de noviembre de 2024 en el Sanatorio Mater Dei. Foto: Redes sociales.

Durante su residencia en el país vecino, Giordano solía criticar la “falta de seguridad jurídica” en la Argentina, mientras que, en paralelo, las autoridades estadounidenses ya rastreaban el origen de los fondos que habían financiado su etapa de mayor esplendor en la industria de la moda.

Para los investigadores, estos documentos abren una nueva línea de análisis sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el papel que habrían cumplido los eventos de moda como plataforma para su entramado de relaciones.