La lujosa y exclusiva cartera que recibió Wanda Nara por Navidad: el elevado precio

La conductora compartió en sus redes sociales lo que recibió de parte de Papá Noel, tras una noche con sus hijos mayores y su novio, Martín Migueles.

Wanda Nara mostró el regalo que recibió en Navidad. Foto: Instagram

Wanda Nara pasó la Navidad lejos de sus hijas, aunque con gran parte de sus familiares, incluido su nuevo novio, Martín Migueles. La conductora compartió imágenes desde Punta del Este, donde mostró los regalos que recibió en la Nochebuena.

A través de sus historias de Instagram, mostró una de serie de fotos en los que dejaba ver su lujosa cartera. Para dejar en claro de qué se trataba, le agregó un emoji de Papá Noel, sintiéndose dichosa de su regalo.

La lujosa cartera que le regalaron a Wanda Nara por Navidad

La marca de dicho bolso es Hermès, una marca de lujo top que es muy utilizada por Wanda Nara. El modelo en cuestión es Picnic Birkin Gold Swift Palladium Hardware, con detalles que muestran su exclusividad y estilo.

El bolso que le regalaron a Papá Noel para Navidad. Foto: Instagram

Por ejemplo, la conductora la recibió dentro de su caja original, donde tiene un tejido de mimbre natural, que contrasta con los detalles en cuero marrón.

Cuánto cuesta la cartera que recibió Wanda Nara por Navidad

El elevado precio muestra que no es para cualquiera: en plataformas online su costo es mínimo de 60 mil dólares, que estaría alrededor de los 90 millones de pesos.

El bolso que le regalaron a Papá Noel para Navidad. Foto: Captura de pantalla

La última pelea entre Wanda Nara y China Suárez, por una cartera

Cabe recordar que justamente una cartera fue lo que disparó una de las últimas peleas mediáticas entre Wanda Nara y China Suárez. En aquella oportunidad, Mauro Icardi le había obsequiado a la actriz un Bolso Hermès Birkin 25 en cuero Togo negro con herrajes en oro mate.

“¿Podré tener un novio más generoso y lindo? No puede ser más linda", escribió la China, algo que hizo estallar a Wanda.

En sus redes, la conductora lanzó: “¿Qué tan z... podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal ¿Qué clase de sor... podés ser? Sabés muy bien que a su hija no le regaló nada, solo busco arruinarle su cumpleaños“.

Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Instagram.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compro ni un globo. Y menos a mí que los tengo TODOS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, completó en aquella oportunidad.