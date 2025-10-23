La trayectoria de Lourdes Fernández en la música: cuántos años tiene, su paso por la televisión y cuándo es el show de Bandana para cerrar el 2025

Lourdes Fernández, reconocida artísticamente como Lowrdez, cuenta con una larga carrera en la música que data de sus 4 años de edad y tiene su punto cúlmine en Bandana.

La artista tiene una amplia trayectoria en la música y la televisión.

Lowrdez es una cantante, compositora, bailarina, conductora y actriz argentina que se lanzó a la fama con el grupo musical femenino “Bandana” luego de haber hecho un casting para la televisión. Su interés en la música se remonta a sus 4 años de edad y en un contexto marcado por la desaparición denunciada por su madre y la posterior aclaración de la artista, se prepara para cerrar el 2025 en la vuelta de la histórica banda el próximo 23 de noviembre.

La trayectoria de Lowrdes de Bandana

Entró entró a los ocho años a estudiar en el Teatro Colón y formó parte del Coro de Niños. Luego tuvo varias bandas hasta el año 2001 en el que formó parte del reality show Pop Stars que le permitió formar parte del exitoso grupo musical argentino.

También condujo el programa “Mandinga Tattoo” por el Canal de la Ciudad y ganó un Martín Fierro de Cable a Mejor Programa de Arte y Tendencia en el 2021.

Bandana se forma en el año 2001 con Lowrdez como voz destacada Foto: Instagram.

Además, la artista participó de la edición 2018 de Bailando por un sueño, el reality conducido por Marcelo Tinelli, para cantar el hit Guapas durante la coreografía disco de Marcela Baños. En 2024, fue jurado del Cantando por América TV.

El paso de Lowrdez por Bandana

Bandana fue una girlband argentina que se mantuvo activa del 2001 al 2004. Lowrdez fue la única miembro que formó parte de todas sus variantes; la más famosa contenía a Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha, Lissa Vera e Ivonne Guzmán.

En 2001, Bandana lanzó el disco homónimo con canciones que llegaron a la cima de las listas tales como Maldita Noche y Cómo puede ser. Al año siguiente sacaron Noche, disco destacado por temas como Llega la noche y Nadie como yo.

El paso de Lowrdez por Bandana

Finalmente en 2003 sacaron su último disco “Vivir intentando” y una película con el mismo nombre para luego separarse al siguiente año con un CD/DVD titulado Hasta siempre.

En el medio de este break, Lowrdez fue solista con tres discos: Televisivamente, De otro mundo y El orden de kaos. Todos fueron nominados a los Premios Gardel de la música.

La vuelta eterna de Bandana

En 2016 volvió Bandana a los escenarios y, durante años, se fueron formando distintos duetos de los que participaba Lowrdez junto a alguna otra integrante.

Así continuaron hasta el año 2025 en el que finalmente se anunció la vuelta oficial de Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha, Lissa Vera y Lourdes Fernandez a los escenarios. La única que se negó a la propuesta fue Ivonne Guzmán.

Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha, Lissa Vera y Lourdes Fernandez Foto: NA.

Bandana vuelve con un show de reencuentro el 23 de noviembre en el marco de L.A.T.M. +35, una fiesta creada por el DJ Tommy Muñoz.

En esta nueva edición, el grupo será el gran protagonista de la noche con un show único y renovado, que dejará atrás su esencia de los 2000 para presentar una propuesta moderna, sin olvidar los hits más queridos por sus fans

La desaparición de Lowrdez: qué pasó

Durante la mañana del jueves 23 de octubre, la madre de la cantante denunció que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre, por lo que se inició una investigación para dar con su paradero.

Reapareció Lowrdes de Bandana

En respuesta a ello, Lowrdez subió un video a sus historias de Instagram “Estoy perfecta, gracias por ocuparse de mí”, aclaró.