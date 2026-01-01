“Bienvenido al mundo”: el tierno posteo de Daniela Christiansson tras el nacimiento de Lando, su hijo con Maxi López

La modelo sueca compartió una serie de fotos de la intimidad desde la clínica donde nació el segundo hijo de la pareja. Miralo en la nota.

Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, con su hijo Lando. Foto: NA

Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, emocionó a sus seguidores con las primeras imágenes de su hijo recién nacido, Lando.

A través de una publicación en Instagram, la modelo sueca compartió las primeras imágenes de su “príncipe”: “No podría estar más agradecido por esta manera de terminar y comenzar el año”, inició.

“Bienvenido al mundo pequeño príncipe Lando 31.12.2025! ¡Y feliz año nuevo a todos ustedes!”, completó.

La pareja arrancó el nuevo año con un doble festejo: un próspero año nuevo y un nuevo integrante en su familia.

Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson. Foto: Instagram @officialmaxilopez

Acompañados por su hija Elle, la pareja posó con el recién nacido en brazos desde la habitación del hospital, causando la emoción de sus seguidores.