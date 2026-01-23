Wanda Nara y Maxi López en MasterChef. Foto: Telefe.

Ya han pasado varios años desde que explotó el Wandagate en 2021. Sin embargo, siguen saliendo algunos detalles a la luz. Luego de un intenso ida y vuelta de mensajes entre sus protagonistas, quien salió a dar más detalles de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi fue nada menos que Maxi López, el ex marido de la mediática.

En su participación de verano en Olga junto a Nati Jota, el exjugador se animó a dar detalles del día anterior a que Wanda iniciara la guerra mediática con la China Suárez y posteara la placa negra con la frase “otra familia que te cargaste por zorra”. Según comentó, la mamá de sus tres hijos lo llamó por teléfono para comentarle qué había pasado y le pidió resguardar a los niños ante la exposición que el anuncio iba a desatar.

Maxi López y Wanda Nara. Foto: Telefe.

“Ella me contó que se venía un quilombo mal”, comenzó relatando Maxi, quien siguió profundizando: “era heavy porque fue en el primer momento donde decide romper con el pibe este (por Mauro), justo antes de esa mítica historia de Instagram”. Al instante, Nati Jota recordó cómo empezó el conflicto en 2021 entre los involucrados y luego, el panelista siguió con su relato.

“En ese momento yo estaba cocinando pastas y comiendo con Daniela (su pareja) y me suena el celular. Ella me dijo: ‘se viene un quilombo’. Me avisó y yo estaba justo en París con los chicos. Sabía que había tirones entre ellos, pero no pensé que a tal nivel”, resaltó Maxi. “Entonces me llama y me dijo: ‘sacale el teléfono a los chicos’, y yo le respondí que era imposible sacarle el teléfono, si igual lo iban a ver en TikTok, en YouTube… bueno, me invento algo y les digo”, recordó.

Continuando con la reconstrucción de los hechos, Maxi aseguró haber ideado un plan para intentar alejar a sus tres hijos de los dispositivos móviles para que no vieran el momento en el que Wanda hacía la publicación: “Les dije: ‘esta noche vamos a ver películas, pero antes, vamos a ir a jugar al ping pong y al bowling a un salón de juego. Dejamos los teléfonos en casa”, recordó.

Maxi López contó como se enteró de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Fuente: X @olgaenvivo

“Lo que pasa es que, a las cuatro de la mañana yo estaba durmiendo y los chicos agarraron sus celulares. A las 8 de la mañana ya los tenía a los tres ahí preguntando qué pasó”, detalló Maxi, quien antes le había advertido a Wanda que la información de la separación con Mauro Icardi y todo el escándalo con la China Suárez les llegaría igualmente.

Continúa el conflicto entre Icardi y Wanda Nara la trató de “mitómana”

A Icardi le molestó que Nara intentara instalar una versión de reconciliación y utilizó sus redes sociales para publicar un fuerte y extenso descargo, donde le pidió que muestre chats de la supuesta “buena relación” que estaban manteniendo. Ante la respuesta y exposición de Wanda, el futbolista volvió a enfurecerse y compartió un nuevo descargo en redes.

Una nueva guerra mediática se desató entre Mauro Icardi y Wanda Nara en los últimos días. Luego de un período de calma, las recientes declaraciones de la empresaria enfurecieron al futbolista, quien reaccionó con un durísimo comunicado en el que calificó a su expareja de “mitómana”.

Nuevo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara. Foto: Instagram.

Luego de que la conductora de MasterChef Celebrity asegure en un móvil de Intrusos que “mantiene mucho diálogo” con el padre de sus hijas y que la relación había mejorado, subrayando que para ella “él siempre será familia”, el futbolista se molestó.

“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’… ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, comenzó escribiendo Icardi.