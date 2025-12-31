Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

El exfutbolista hizo el anuncio en sus redes sociales, en donde recopiló varias fotos de su 2025.

Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson. Foto: Instagram @officialmaxilopez

Maxi López anunció este miércoles el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con su esposa, Daniela Christiansson. El exfutbolista hizo el anuncio en sus redes sociales, en donde recopiló varias fotos de su 2025.

Entre las postales, compartió una imagen desde el hospital en la que aparece sonriente y con el bebé en sus brazos.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando!”, empieza el texto del posteo, y añade: “Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo”.

Luego, el exjugador de River y Barcelona, entre otros, lanzó un comunicado mediante una historia de Instagram, en donde anunció la llegada del pequeño y cómo seguirán sus días.

El comunicado de Maxi López tras el nacimiento de su hijo Lando

“Por la llegada de Lando, en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos”, comenzó escribiendo.

Y agregó: “Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y los dejo en manos de mi equipo”.

El comunicado de Maxi López tras el nacimiento de su hijo Lando. Foto: Instagram @officialmaxilopez

“Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen”, sumó, para luego cerrar con un mensaje de agradecimiento.