“Me autorizó a contarlo”: Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

El futbolista, que fue papá recientemente, dio detalles de la charla que tuvo con la empresaria. Qué dijo.

Maxi López y Wanda Nara. Foto: Telefe.

A pesar de haber vivido años en conflicto, el ex futbolista Maxi López y su ex esposa Wanda Nara entablaron una relación de amistad que fue creciendo a punto tal que llegaron a confiarse secretos entre ellos.

Wanda Nara junto a Martín Migueles. Foto: NA

López será la nueva figura del streaming Olga durante la temporada de verano, uno de los tantos proyectos que tiene planeado para este 2026 y, en medio de los fuertes rumores de una separación entre Nara y Martín Migueles, Nati Jota le preguntó si estuvo hablando con Wanda sobre la información que difundió Yanina Latorre.

El ex futbolista fue tajante al confirmar la noticia: “Sí,y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: ‘No estoy más’”.

En la misma línea, reveló que tuvo una extensa charla con Wanda donde ella le pidió que no se refiera a su relación durante sus próximas apariciones en streamings.

Maxi López y sus planes de regresar a Argentina

Tras su ingreso en MasterChef, las redes y los usuarios posicionaron al personaje de Maxi López en lo más alto, convirtiéndolo en una de las personas más influyentes de 2025.

A pesar de estar establecido en Ginebra, Suiza, su reciente reencuentro con Argentina y la cercanía con sus tres hijos varones, le despertaron el deseo de volver al país para algo más que unas vacaciones.

Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson. Foto: Instagram @officialmaxilopez

El ex futbolista confesó que ya tiene un plan avanzado para traer a su familia a Buenos Aires: “Me vine ahora... así, rapidito, rapidito, porque estoy empezando a buscar la casa. Necesito buscar una casa que esté preparada. Tengo poco tiempo porque en algunos meses ya mi familia puede viajar”.

Además, adelantó que su futura casa va a estar ubicada cerca de la de su ex, para poder estar con sus hijos: “Estoy empezando a estructurar todo, estoy hablando con Wanda para ver dónde ella va a estar viviendo, para estar cerca de los chicos. Ese es el plan, así que... lo estoy realizando”.