Festival de Doma y Folklore 2026 en Jesús María: el importante anuncio antes del comienzo del evento más esperado del verano

El suceso que reúne lo mejor de la cultura gauchesca contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda América Latina.

Festival de Jesús María, Córdoba. Foto: Instagram @festivaljesusmariaoficial

El Festival de Jesús María 2026 se realizará del jueves 8 al domingo 18 de enero en Córdoba. Frente a este marco, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) aprobó un operativo que se implementará durante la 60° edición de la fiesta popular en el Anfiteatro José Hernández.

El plan de seguridad involucra a múltiples organismos: la Policía de Córdoba, la Municipalidad de Jesús María con su Defensa Civil, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios, quienes trabajarán en conjunto para garantizar tranquilidad en el evento.

Festival de Jesús María, Córdoba. Foto: Instagram @festivaljesusmariaoficial

También, se sumará un dispositivo sanitario y de emergencias que contará con brigadistas de la Cruz Roja, cuatro ambulancias, un hospital móvil y cinco carpas sanitarias. Además, se habilitará un corredor de libre circulación para facilitar eventuales traslados al Hospital Vicente Agüero.

La intervención del COSEDEPRO se fundamenta en que la jineteada es un deporte reglamentado y competitivo, donde los jinetes deben permanecer sobre caballos sin domar durante un tiempo determinado según la categoría, lo que exige protocolos y controles específicos para evitar accidentes.

Festival de Jesús María, Córdoba. Foto: Instagram @festivaljesusmariaoficial

La reunión para aprobar el operativo se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario y contó con la presencia de Juan Ignacio López, presidente de la Comisión del Festival; Federico Zárate, intendente de Jesús María; autoridades policiales provinciales; representantes de la Federación Gaucha y funcionarios del COSEDEPRO, quienes coincidieron en la importancia de un trabajo conjunto para que el festival se desarrolle con total normalidad y seguridad.

Entradas para el Festival de Jesús María 2026: precios y días

El festival de la cultura gauchesca contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda América Latina. A continuación, los precios de las entradas y días.

Entrada general : mayores de 12 años, $45.000 (del 9 al 18 de enero)

Jubilados : $25.000 (del 9 al 18 de enero)

Menores : de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $25.000; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)

El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; en tanto que menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.

Festival de Jesús María, Córdoba. Foto: Meteored.

Precios de plateas para el Festival de Jesús María 2026

Viernes 9 : platea A, $150.000; platea B, $120.000

Sábado 10 : platea A, $180.000; platea B, $150.000

Domingo 11 : platea A, $150.000; platea B, $ 120.000

Lunes 12 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Martes 13 : platea A, $150.000; platea B, $120.000

Miércoles 14 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Jueves 15 : platea A, $180.000; platea B, $150.000

Viernes 16 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Sábado 17 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Domingo 18: platea A, $150.000; platea B, $120.000

Las entradas se pueden encontrar en la página de Paseshow o comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María), los días martes y jueves de 18:00 a 21:00.

Por su parte, las entradas VIP ya se pusieron a disposición a partir de noviembre, mientras que los accesos para personas con discapacidad se habilitarán recién en enero de 2026.