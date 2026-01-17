Bajo la mirada de Milei, El Chaqueño Palavecino pidió por la liberación de Nahuel Gallo en el Festival de Jesús María:

El artista de folklore pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Foto: Captura de pantalla Cadena 3

El Chaqueño Palavecino es uno de los símbolos del folklore en Argentina y viene de protagonizar la noche del viernes 16 de enero en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. El artista de 66 años brilló en el escenario del evento con la inesperada presencia del presidente Javier Milei y en un momento de su presentación, pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Le vamos a pedir a la gente de Venezuela que nos libere a ese gendarme que está desde hace tiempo, a Nahuel Gallo, que no sabemos nada de él”, introdujo El Chaqueño en pleno show. “Venezuela es un pueblo hermoso. Les hago este pedido señores, a todos. La incertidumbre es tremenda", agregó el cantante.

“Si están liberando a los demás, mándennos a nuestro patriota, a nuestro gendarme, por favor. Yo voy a cantarle a Venezuela este tema, no sé si les podré tocar el corazón porque realmente ha sido el grande de ellos”, señaló antes de proceder a cantar la canción Caballo viejo de Simón Díaz, uno de los artistas referentes del país caribeño.

El artista de folklore alzó la voz en pleno show.

Milei con El Chaqueño Palavecino: los detalles de la participación del presidente en el Festival de Jesús María 2026

Este viernes 16 de enero, el presidente Javier Milei revolucionó la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El mandatario se animó a subir al escenario para entonar estrofas de Amor Salvaje junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como “un grande”.

Milei junto al Chaqueño Palavecino Foto: captura video

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, lo recibió el cantor salteño desde las tablas.