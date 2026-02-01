El Chaqueño Palavecino negó ser “alcahuete” y explicó por qué cantó con Javier Milei en Jesús María:

El Chaqueño Palavecino respondió este domingo a las críticas que recibió por haber invitado a cantar al presidente Javier Milei en Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y afirmó: “Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete”.

En declaraciones radiales, el reconocido folklorista sostuvo que solamente le propuso cantar al igual que lo hizo “con muchas autoridades” y recordó el momento en que hizo lo propio con el gobernador de su provincia, Gustavo Sáenz.

Javier Milei junto al Chaqueño Palavecino

“Lo invité a cantar porque sé que canta, como lo hice con muchas autoridades. Mientras estábamos cantando, lo vi en un palquito donde van los invitados, lo saludé y me pidió cantar ‘Amor salvaje’ y le dije suba, como a una persona más. Estaba contento y me pidió que no le hiciera pasar papelones”, relató el cantante en Radio Mitre.

Por otro lado, justificó la decisión de subir a Milei al escenario al sostener que “es el presidente de los argentinos” y por lo tanto merece “respeto”. “No hice nada malo, cantar”, añadió.

“Mas allá de lo notable de él como presidente, se emociona de cantar. Después me mandó un mensaje agradecido, que tenía una adrenalina tremenda por subir a cantar”, contó el Chaqueño.

En tanto, se refirió implícitamente a varios de sus colegas que rechazaron su accionar y expresó que “hubo dichos que no vienen al caso” y remarcó que lo hizo “con respeto a la autoridad”.

“He cantado con tantos, tantos tomadores de vino, así que compartir este momento lindo no es nada malo, es solo cantar. Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete. Aparte, no sé quiénes son (los que critican) de dónde vienen, ni qué han hecho”, concluyó.