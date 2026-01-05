Belén sigue en la carrera por el Oscar: cuándo se anuncian los nominados a los premios más importantes del cine

La película argentina dirigida por Dolores Fonzi sigue en la lista corta rumbo al Oscar a Mejor Película Internacional. Conocé la historia, dónde verla y cuáles son sus rivales.

El elenco de "Belén" en el Festival de Cine de San Sebastián. Foto: EFE

A solo unos días de que se anuncien las 5 películas nominadas a los Oscar por la sección “Mejor película internacional”, la producción argentina Belén, Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, con las actuaciones especiales de Camila Pláate, Laura Paredes y Julieta Cardinali, se mantiene en la “shortlist” de películas preseleccionadas para ganar el premio. Las nominaciones al Oscar serán anunciadas el jueves 22 de enero.

Así lo recordó la publicación oficial de X de “The Academy”, la organización encargada de repartir los premios más prestigiosos del mundo del cine. Desde 2023 que una película argentina no es nominada a la gala, cuando Argentina 1985 perdió en la ceremonia final contra Sin Novedad en el frente, la película que relata las experiencias de un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial.

"Belén", la primera seleccionada para representar a Argentina en la candidatura a los Oscars 2026. Foto: Instagram

En caso de avanzar, la película de Dolores Fonzi se sumaría a la lista obras argentinas nominadas al premio que integran los siguientes largometrajes:

La tregua: (1975).

Camila: (1985).

La historia oficial: (1986) - Ganadora.

Tango: (1999).

El hijo de la novia: (2001).

El secreto de sus ojos: (2009) - Ganadora.

Relatos salvajes: (2014).

Argentina, 1985: (2022).

En la preselección, la producción argentina compite contra obras de otros países como: Brasil, que ya se llevó el premio en 2024; Francia, Alemania, India, Iraq, Japón, Jordania, Noruega, Palestina, Corea del Sur, España, Suiza, Taiwán y Túnez.

Sentimental Value, la película de origen nórdico, es un fuerte candidato a quedarse con el premio. Los críticos la han valorado como una de las mejores del año. Trata sobre una familia fracturada, un padre cineasta (Gustav) que quiere hacer una película sobre su propia vida y la madre fallecida, y sus dos hijas (Nora y Agnes) que deben confrontar traumas generacionales, secretos y resentimientos mientras él les ofrece roles en su proyecto, lo que revela heridas emocionales profundas y la lucha por sanar a través del arte y la memoria familiar.

Película "Belén". Foto: Prime Video.

Dónde se puede ver y de qué trata Belén

Belén cuenta la historia de un caso real sobre una joven tucumana que fue encarcelada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo, acusada de homicidio, y la lucha de una abogada por su libertad, convirtiéndose en un símbolo de la causa feminista por el aborto legal en Argentina.

Fue un éxito en los cines argentinos y su llegada a las plataformas terminó de convertirla en una de las mejores películas del año. Actualmente, se puede ver en Prime Video.