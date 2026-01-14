El cantautor dejó una huella imborrable en la música popular. Foto: Guitarras Sin Límites

El folklore quedó consternado por el adiós a una referente del género popular que murió a los 76 años. Es por eso que el Instituto Nacional de la Música (INAMU) realizó un posteo en sus redes sociales para reconocer su trayectoria en el ámbito de la cultura.

Se trata de Melania Pérez, cantora argentina que nació en Salta, se convirtió en una leyenda del folklore y perdió la vida a los 76 años. La noticia fue dada a conocer por el Instituto Nacional de la Música durante la jornada de este miércoles 14 de enero. “Desde INAMU reconocemos su aporte al folklore y enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos en este difícil momento”, indicaron sin dar detalles de las razones de su deceso.

La cantante de folklore tenía 76 años. Foto: La Nueva Mañana

En su trayectoria, Melania compartió escenarios y grabó canciones con artistas reconocidos de la música popular como Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Jaime Torres, “Colacho” Brizuela, Lucho González, Dino Saluzzi, Juan Falú, entre muchos otros. También se desempeñó como docente de canto y fue muy reconocida por su compromiso y difusión de la música y poesía folklórica, convirtiéndose en referente del canto popular del norte.

En las redes sociales, muchas personas la despidieron con pesar. “Hermosa Melania. La mejor. Te vamos a extrañar. Te llevaré en mí corazón y en mi canto”; “Oh, que tristeza. Gracias Melania, por tu huella cantora”; “¡Qué triste noticia! Mi aplauso al cielo. Una señora amorosa además. Gran cantora", fueron algunos de los comentarios expresados.

La carrera de Melania Pérez, referente del folklore argentino

Melania Pérez fue una cantante e intérprete de folklore nacida en Salta el 19 de octubre de 1949, considerada por colegas y críticos como una de las voces más importantes y emotivas del canto popular argentino. Su carrera profesional comenzó en la adolescencia cuando con apenas 17 años, fue convocada para formar parte del conjunto vocal Las Voces Blancas, grupo que alcanzó relevancia nacional e internacional y se consagró en el Festival de Cosquín en 1967 gracias a su original armonía y su impronta folklórica distintiva.

Más tarde fue invitada por el compositor Gustavo “Cuchi” Leguizamón a integrar el cuarteto El Vale Cuatro, y durante los años 80, consolidó su prestigio en el Dúo Herencia, junto a José “Hicho” Vaca, con quien recorrió escenarios del país, grabó para el sello Odeón y obtuvo la mención consagratoria en Cosquín 1981.

La cantante compartió escenarios y grabó canciones con artistas reconocidos del folklore como Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Jaime Torres, “Colacho” Brizuela, Lucho González, Dino Saluzzi, Juan Falú, entre muchos otros. Foto: Cultura Salta

Además de su labor en conjuntos vocales, Melania desarrolló una sólida carrera solista que incluyó discos como Luz del aire (1999) e Igual que el agua… cantando (2002), este último, producido por León Gieco y ternado a los Premios Gardel como mejor intérprete femenina de folklore.

Su repertorio abarcó obras de grandes compositores, como César Perdiguero, Armando Tejada Gómez, Manuel J. Castilla y Eduardo Falú, y la llevó a presentarse no sólo en Argentina, sino también en escenarios de Francia y España junto a figuras como Dino Saluzzi y Juan Falú. Además, fue reconocida como docente de canto y su obra permanece como un testimonio profundo de la memoria cultural del folklore argentino.