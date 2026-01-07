Murió un artesano de la música popular: el adiós a un histórico del tango y el folklore que trabajó con Troilo, Piazzolla y Atahualpa Yupanqui

El músico y técnico de grabación tenía una gran influencia sobre el folklore y el tango argentino. De qué murió y el mensaje de grandes referentes en las redes sociales.

Trabajó como músico y técnico de grabación. Foto: Foto ilustrativa de Gemini IA

El mundo de la música argentina tiene a un sinfín de referentes y durante este miércoles 7 de enero, se dio a conocer una triste noticia que causó tristeza en el ámbito de la cultura: murió un artista argentino. El también técnico de grabación tuvo una gran influencia con el folklore y el tango, trabajó codo a codo con históricos como Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y Atahualpa Yupanqui y lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

Murió un artista que tenía influencia sobre el folklore y el tango: de quién se trata

Se trata de José Soler, músico y técnico de grabación con un gran recorrido en la industria artística. La noticia fue comunicada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) que organiza los Premios Gardel. “Fue una parte fundamental de la historia fonográfica de la Argentina“, introdujo en el posteo realizado en sus redes sociales.

El músico y técnico de grabación trabajó con artistas históricos nacionales. Foto: Cuenta de Facebook Tarragó Rós - 100 años

“Por sus manos pasaron grabaciones míticas de Troilo, Zitarrosa, Piazzolla, Yupanqui. Fue un técnico de sonido que llevaba la música en el alma, porque también era músico. Un artesano que cuidó hasta el último detalle de eso que amaba: grabar música. Quedará por siempre en la memoria y en las cintas inolvidables que ayudó a inmortalizar desde los Estudios Odeón", indicó el organismo con pesar.

Además, tuvo a su cargo la gran mayoría de los discos de Tarragó Ros, uno de los próceres del chamamé. “Abrazamos a Nacho Soler y toda su familia en este momento”, concluyó el posteo de CAPIF. Músicos, productores, agentes de prensa y periodistas despidieron a José Soler, un gran baluarte en la industria que perdió la vida este miércoles 7 de enero.

“Hasta siempre José, vas a reunirte con el rey del chamamé”; “Que bocho ha sido”; “Simplemente aplausos para despedir a un grande”, fueron algunos de los comentarios de la gente en las redes sociales para despedir a José Soler.

