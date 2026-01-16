Wanda Nara tiene multas millonarias de tránsito Foto: Instagram

En medio de versiones que hablan de un presente laboral complicado, Wanda Nara volvió a reavivar la opinión pública luego de que se conociera un dato que llamó la atención hasta a sus más fieles seguidores: la conductora acumula más de 90 infracciones de tránsito, por lo que tiene una millonaria deuda.

La información se conoció este jueves y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo, no solo por el monto adeudado sino también por la cantidad de multas registradas a su nombre. La revelación de este dato se conoció en A la Tarde (América), donde el periodista Santiago Sposato explicó cómo accedieron a los datos oficiales. “Lo único que hicimos fue ingresar su DNI al sistema de multas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires”, detalló al aire.

Según precisó, el sistema arroja 94 multas activas correspondientes a tres vehículos distintos, con una deuda total que supera los 16 millones de pesos, a nombre de Wanda Solange Nara.

Pero más allá del número, el periodista hizo una observación: “¿Se dieron cuenta de que en todas las notas que le hicieron en los últimos meses nunca está manejando?”, planteó Sposato. Y agregó: “Siempre maneja Migueles, una amiga, o se traslada en remis”.

Este dato abrió interrogantes sobre si Wanda Nara evita conducir sus propios autos debido a la acumulación de multas, o si existe algún inconveniente adicional, como el vencimiento de su licencia de conducir.

“Me autorizó a contarlo”: Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

A pesar de haber vivido años en conflicto, el ex futbolista Maxi López y su ex esposa Wanda Nara entablaron una relación de amistad que fue creciendo a punto tal que llegaron a confiarse secretos entre ellos.

López será la nueva figura del streaming Olga durante la temporada de verano, uno de los tantos proyectos que tiene planeado para este 2026 y, en medio de los fuertes rumores de una separación entre Nara y Martín Migueles, Nati Jota le preguntó si estuvo hablando con Wanda sobre la información que difundió Yanina Latorre.

El ex futbolista fue tajante al confirmar la noticia: “Sí,y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: ‘No estoy más’”.

En la misma línea, reveló que tuvo una extensa charla con Wanda donde ella le pidió que no se refiera a su relación durante sus próximas apariciones en streamings.