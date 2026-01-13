Julio Iglesias. Foto: REUTERS

Julio Iglesias quedó en el ojo de la tormenta por una investigación con la que elDiario.es y Univision Noticias revelaron que dos ex empleadas acusan al cantante de agresiones sexuales en su casa de Punta Cana.

“A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, fue la palabra de una ex trabajadora de la mansión de la Republica Dominicana.

La denuncia de una empleada del hogar y una fisioterapeuta “hace referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre junto con ‘varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual’, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores ‘por la imposición de condiciones laborales abusivas’”, apunta el medio digital español.

Julio Iglesias. Foto: REUTERS

Según la legislación española, los tribunales españoles tienen competencia para investigar delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fuesen españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad.

La reacción del Gobierno español

Después de que se conocieran las denuncias, el Gobierno español ha pedido que se llegue “hasta el final” en la investigación de los hechos para que no quede “ningún espacio de impunidad”.

“No vamos a mirar hacia otro lado”, aseguró la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras otorgar veracidad a las informaciones publicadas sobre el artista.

La Ministra de Igualdad española, Ana Redondo, por su parte, recalcó en X que “ante el machismo no se puede mirar para otro lado, porque la negación intensifica el problema” y confió en que “se investigue y se llegue hasta el final”.

“Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión”, indicó la funcionaria española.