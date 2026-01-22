Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Una nueva guerra mediática se desató entre Mauro Icardi y Wanda Nara en los últimos días. Luego de un período de calma, las recientes declaraciones de la empresaria enfurecieron al futbolista, quien reaccionó con un durísimo comunicado en el que calificó a su expareja de “mitómana”.

Luego de que la conductora de MasterChef Celebrity asegure en un móvil de Intrusos que “mantiene mucho diálogo” con el padre de sus hijas y que la relación había mejorado, subrayando que para ella “él siempre será familia”, el futbolista se molestó.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Fotos: Instagram @wanda_nara/@sangrejaponesa

A Icardi le molestó que Nara intentara instalar una versión de reconciliación y utilizó sus redes sociales para publicar un fuerte y extenso descargo, donde le pidió que muestre chats de la supuesta “buena relación” que estaban manteniendo. Ante la respuesta y exposición de Wanda, el futbolista volvió a enfurecerse y compartió un nuevo descargo en redes.

El descargo de Mauro Icardi

“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’… ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, comenzó escribiendo Icardi.

“Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostrarían la prueba completa)”, añadió.

Los chats que expuso Wanda Nara que enojaron a Icardi. Foto: Instagram.

“Primero. El chat con fecha 19 de noviembre de 2025, donde se menciona una supuesta llamada, corresponde al vuelo de regreso a Estambul en el cual nos encontrábamos. En ese momento, junto a mi pareja, estábamos leyendo mensajes del año 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente, en una bajada de chat aparte donde da una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada. En ese período yo ya le había dejado claro que estábamos separados. Eso está explícito en el propio texto que ella omite mostrar. Esos mensajes eran parte de las pruebas preparadas para el proceso de divorcio de marzo de 2026. Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas”, reveló el futbolista.

Los chats que expuso Wanda Nara que enojaron a Icardi. Foto: Instagram.

“Segundo. El otro chat publicado es un descargo durísimo sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas. Justamente por eso no lo considero mostrarlo completo. Además, se trata de un mensaje privado y confidencial, expresamente señalado como tal por una licenciada. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina”, remarcó.

“Tercero. Todos los demás “chats” que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme. Si fueran reales, estarían publicados con nombre, foto, fecha, hora y sin recortes ni borrones”, agregó.

Nuevo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara. Foto: Instagram.

“Cuarto. Entiendo que ciertos pseudo-periodistas o ‘informadores’ necesitarán inventar una crisis entre mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad. Pero lamento decirles que eso no existe. Mi pareja –la mujer de mi vida– está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”, remarcó Icardi entre otros puntos.