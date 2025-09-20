Video: el momento incómodo que vivió Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla

En medio de la situación, la modelo reaccionó con rapidez, esquivando el gesto y evitando el contacto frente a todos. Las imágenes del incómodo momento.

Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti. Foto: Canal26.com

Evangelina Anderson, quien atraviesa una nueva etapa en su vida tras separarse de Martín Demichelis y estar soltera por primera vez en casi veinte años, protagonizó un episodio que llamó la atención durante su viaje a Milán por la Semana de la Moda. La modelo asistió junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de ella a distintos desfiles, y aprovecharon el tiempo para organizar un almuerzo con Milca Gili, donde ocurrió un hecho inesperado.

Durante el encuentro, Eros Ramazzotti, reconocido cantante italiano, se sumó al grupo, generando curiosidad y atención entre las presentes. Mientras recorrían las calles de Milán, el grupo grabó videos cantando algunas canciones del artista, quien posaba junto a Anderson. La alegría y complicidad del momento quedó registrada en varios clips que rápidamente circularon en redes sociales.

Evangelina Anderson. Foto: Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson y el incómodo momento con Eros Ramazzotti en Milán

En medio del almuerzo, Ramazzotti se acercó a Evangelina y, de manera sorpresiva, intentó besarla. Anderson reaccionó con rapidez, esquivando el gesto y evitando el contacto frente a todos. Minutos después, el cantante volvió a intentar lo mismo, provocando risas entre los presentes, pero la modelo mantuvo su postura y se retiró del lugar para dejar en claro su negativa. El video fue compartido por Gili en Instagram, acompañando la publicación con la frase: “Alguien se enamoró…”.

El momento incómodo que vivió Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla. Video Instagram @majomartino

Más allá del episodio, el viaje sirvió para que Anderson disfrute de nuevas experiencias y fortalezca amistades, en un momento marcado por su independencia y la construcción de nuevos proyectos personales.

Eros Ramazzotti y sus acercamientos polémicos: no es la primera vez

Este tipo de acercamientos no es novedoso en la carrera de Ramazzotti. Según reveló la panelista Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM) en 2021, el cantante también mostró interés por otras figuras argentinas, como Wanda Nara, durante el escándalo mediático que involucró a la empresaria, Mauro Icardi y la China Suárez. Latorre contó que Ramazzotti se puso en contacto con Wanda para ofrecerle compañía y apoyo, enviando un mensaje en otro idioma en plena crisis.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

El conductor Ángel de Brito y las angelitas debatieron entonces sobre la fama y el carisma internacional de Ramazzotti, destacando su rol como ícono romántico y sex symbol, y generando especulaciones en redes sobre su acercamiento a figuras mediáticas argentinas.