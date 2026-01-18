Qué color prefieren los infieles y por qué, según la inteligencia artificial. Foto: Freepik.

La elección de un color puede revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Desde hace años, la psicología del color analiza cómo ciertos tonos influyen en el comportamiento humano, las emociones y la forma en que las personas se vinculan con su entorno.

En este contexto, un reciente análisis basado en inteligencia artificial (IA) arrojó un dato llamativo: existe un color que se repite con mayor frecuencia entre personas que han sido infieles.

La ropa de color rojo está asociada a seducción, poder y agresión. Foto: Unsplash.

El estudio no busca sentenciar ni etiquetar de forma definitiva, pero sí identificar patrones comunes a partir del análisis de preferencias estéticas, conductas relacionales y asociaciones psicológicas. El resultado fue contundente: el rojo aparece como el color más elegido por personas con comportamientos infieles.

Por qué el rojo se asocia a la infidelidad, según la IA

Según la inteligencia artificial, el rojo concentra una serie de significados que lo vuelven especialmente relevante en este tipo de conductas. Es el color de la pasión, del deseo y de la intensidad emocional, pero también de la adrenalina y del riesgo. Estos factores suelen estar presentes en quienes buscan experiencias nuevas y excitantes fuera de una relación estable.

El color rojo concentra una serie de significados que lo vuelven especialmente relevante en este tipo de conductas. Foto: Freepik.

El análisis detectó que las personas que se sienten atraídas por el rojo suelen presentar perfiles más impulsivos, carismáticos y seductores. También se observó una mayor predisposición a romper rutinas, desafiar límites y dejarse llevar por emociones intensas, rasgos que, según los datos, se vinculan con la infidelidad tanto física como emocional.

¿Qué dice la psicología del color sobre el rojo?

Desde la psicología del color, el rojo es uno de los tonos más poderosos y estimulantes. Diversos estudios indican que este color:

Activa el sistema nervioso y eleva la frecuencia cardíaca.

Aumenta la sensación de atracción, poder y confianza.

Se asocia con lo prohibido, lo peligroso y lo pasional.

Estas características explican por qué el rojo suele utilizarse en contextos vinculados a la seducción, el deseo y la provocación. En términos simbólicos, representa la intensidad emocional y la falta de control, dos elementos que suelen aparecer en historias de infidelidad.

El color rojo es uno de los tonos más poderosos y estimulantes. Foto: Freepik.

Otros colores que la IA relaciona con la infidelidad

Aunque el rojo encabeza la lista, la inteligencia artificial también detectó otros colores que aparecen con frecuencia en personas infieles:

Negro: asociado al misterio, la doble vida y el secreto. Refleja perfiles que buscan ocultar información o mantener distintas facetas.

Bordó o vino: vinculado a la seducción sofisticada, el control emocional y el deseo intenso, pero más calculado.

Azul oscuro: proyecta calma, estabilidad y confianza, aunque en algunos casos puede funcionar como una fachada que esconde comportamientos contradictorios.

¿Un color define la fidelidad?

Los especialistas aclaran que ningún color determina por sí solo la conducta de una persona. La IA trabaja con probabilidades y patrones, no con verdades absolutas. La infidelidad responde a múltiples factores emocionales, psicológicos y contextuales, y no puede reducirse únicamente a una preferencia estética.

Sin embargo, este tipo de análisis permite comprender cómo ciertos símbolos, como los colores, pueden reflejar rasgos profundos de la personalidad y la forma en que las personas se relacionan con el deseo, la tentación y los límites.