Llega el Festival de Globos Aerostáticos en CABA.

Para muchos, volar en globo aerostático es un sueño pendiente. Se trata de una atracción que suele transportar a las postales mágicas de Capadocia, en Turquía, donde decenas de colores flotan sobre paisajes imponentes y crean una escena inolvidable. La buena noticia es que no hace falta cruzar el mundo para vivir algo similar: en la Ciudad de Buenos Aires se realizará un festival único en su tipo que promete llenar el cielo porteño de globos y recrear esa experiencia tan soñada.

Llega a la Ciudad un impresionante festival de globos aerostáticos

Buenos Aires Flota es un espectáculo único en Sudamérica que invita a disfrutar de una tarde mágica al aire libre y mirando al cielo. Durante el festival, habrá una exhibición de globos aerostáticos y se podrán ver en vuelos cautivos (anclados al piso) y haciendo demostraciones de destrezas en el aire.

Buenos Aires Flota en el Parque de la Ciudad edición 2025.

La música en vivo será otro de los grandes atractivos del festival, con bandas en vivo y DJs que ofrecerán un repertorio variado y generarán una atmósfera vibrante. Además, artistas circenses recorrerán el predio haciendo shows de habilidades y acrobacias.

Además, habrá un paseo de artesanos, paseo gastronómico, food trucks y beer garden. Otro imperdible del evento son los Mini Balloons, ideales para sacarse las mejores fotos.

Desde la organización aclaran que el espectáculo es unicamente visual y que, por razones de seguridad y operativas, el público no está autorizado a subir a los globos.

El festival culminará con un cierre espectacular a cargo del Night Glow, un show de fuegos y luces sincronizadas desde los globos aerostáticos, creando un recuerdo inolvidable.

Es importante destacar que la fecha del evento está sujeta a las condiciones climáticas y que no sólo afectan las lluvias, sino también los vientos fuertes.

Cuándo y dónde se realiza “Buenos Airea Flota”, el festival de globos aerostáticos que es un espectáculo único en Sudamérica

El festival Buenos Aires Flota se realizará el 28 de marzo de 2026 en el Parque de la Ciudad, ubicado en Avenida Roca 4099, en la Ciudad de Buenos Aires. El acceso peatonal estará habilitado por la Puerta 7, desde donde los asistentes podrán ingresar al predio para disfrutar del evento.

Cómo llegar al Parque de la Ciudad

Cronograma de Buenos Aires Flota 2026

El festival Buenos Aires Flota se desarrollará en el Parque de la Ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, con una programación pensada para disfrutar durante toda la tarde y noche:

15:00 hs – Apertura de puertas: Comienza el festival con múltiples espacios temáticos:

Mundo Kids: parque inflable, shows, domos de arte y juegos para los más chicos.

Mundo Tech: activaciones tecnológicas, experiencias con drones, simuladores e inteligencia artificial.

Mundo Cars: exhibición de autos clásicos, desfiles y concursos.

Mundo Newbery: paseo aeronáutico y simuladores.

Durante toda la jornada habrá bandas en vivo, paseo de artesanos, sector gastronómico con food trucks y beer garden. Además, se podrá disfrutar de los Mini Balloons para fotos y de una experiencia inmersiva que permite ingresar a los globos gigantes mientras se inflan.

17:00 hs – Inflado de globos: Comienzan a inflarse los globos (actividad sujeta a condiciones climáticas) y se realizan elevaciones cautivas, es decir, atadas al suelo. Los globos no vuelan libremente por tratarse de un evento dentro de la ciudad.

19:00 hs – Night Glow: Espectáculo nocturno con globos iluminados.

20:00 hs – Show principal en vivo

21:00 hs – DJs en vivo y Balloon Fest

22:00 hs – Cierre del evento

¿Cuánto cuestan las entradas para Buenos Aires Flota 2026?

Las entradas para Buenos Aires Flota 2026 ya se encuentran a la venta a través de Ticketek y tienen un valor inicial de $25.200. Los precios pueden variar según la etapa de venta y el tipo de acceso elegido, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación