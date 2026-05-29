Un salón que todavía conserva el espíritu de las viejas cantinas Foto: Instagram @viajero.argento

En una Buenos Aires que cambia de ritmo, fachada y costumbres a una velocidad cada vez mayor, todavía quedan lugares donde el tiempo no fue derrotado por la novedad. Uno de ellos está sobre la avenida Independencia, en el límite entre Boedo y Almagro, donde desde 1926 funciona Spiagge di Napoli, una cantina italiana que sigue sirviendo platos abundantes y vendiendo pasta por kilo, como en otra época. Ese rasgo, que hoy parece excepcional, es precisamente lo que lo convirtió en un emblema porteño.

El sueño de un inmigrante que cruzó el océano

La historia del restaurante comenzó con Giovanni Ranieri, un inmigrante italiano llegado desde Peschici en tiempos en que Europa todavía sufría la crisis de posguerra. Como tantos otros, arribó a la Argentina en busca de una oportunidad y terminó encontrando algo más que trabajo: halló un barrio donde echar raíces y una ciudad poblada por paisanos, costumbres compartidas y hambre de hogar. Así nació Spiagge di Napoli, primero como una cantina modesta y luego como una referencia insoslayable para varias generaciones.

Un clásico que hoy también es memoria porteña Foto: Instagram @viajero.argento

Con el paso del tiempo, Giovanni logró traer a su familia. Esa reunificación se demoró por el impacto de la Segunda Guerra Mundial, pero terminó siendo decisiva para la identidad del lugar. Fue entonces cuando la cocina doméstica se volvió el verdadero corazón del restaurante: la nona Matiuccella comenzó a preparar pastas caseras, salsas intensas y platos de raíz italiana que, lejos de refinarse, conservaron el pulso familiar. Muchas de esas recetas, según la familia Ranieri, siguen siendo parte de la esencia del local.

Boedo, un barrio moldeado por la inmigración

Para entender por qué un bodegón como este pudo echar raíces tan profundas, también hay que mirar la historia del barrio. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, Boedo fue una zona de quintas, hornos de ladrillo, pequeños talleres y viviendas modestas donde se asentaron numerosos inmigrantes, en especial italianos y españoles. La transformación del barrio estuvo ligada a esa ola migratoria que cambió para siempre la fisonomía social, cultural y gastronómica de Buenos Aires.

Los registros históricos sobre Boedo muestran que muchos inmigrantes europeos se instalaron allí porque el suelo era más accesible que en otras zonas de la Ciudad y porque el barrio ofrecía trabajo, posibilidad de progreso y cercanía con circuitos productivos y comerciales. En ese contexto, la mesa funcionó como una prolongación de la casa: comida abundante, recetas heredadas y espacios donde compartir no solo platos, sino también lengua, recuerdos y pertenencia. Spiagge di Napoli es hijo directo de esa Buenos Aires.

Por qué la pasta por kilo es mucho más que una curiosidad

Una de las particularidades que distinguen a este bodegón es la posibilidad de pedir pasta por cuarto, medio kilo o kilo entero. Esa modalidad no es un simple detalle pintoresco: remite a una tradición de cantina profundamente ligada a la lógica familiar de la cocina italiana, donde la comida se comparte, se reparte entre varios y se piensa en abundancia antes que en porciones individuales. Incluso hoy, esa práctica sigue siendo uno de los sellos más recordados del restaurante.

Boedo, un barrio moldeado por la inmigración Foto: Instagram @viajero.argento

En un tiempo donde buena parte de la gastronomía urbana se apoya en cartas breves, platos visuales y experiencias rápidas, Spiagge di Napoli parece sostener el movimiento inverso. Allí las pastas siguen siendo el eje del menú, no una categoría secundaria. La dinámica del salón, el ritmo de los mozos y el tamaño de las fuentes remiten a una escena que se mantuvo viva mientras muchas otras desaparecían.

Un salón que todavía conserva el espíritu de las viejas cantinas

Otra de las razones por las que este bodegón se volvió tan reconocido es que su ambientación no parece una reconstrucción temática, sino una continuidad real. Las mesas compartidas, los manteles clásicos, el ir y venir de mozos de oficio, los jamones colgando y el clima ruidoso del salón fueron señalados en distintas crónicas como parte esencial de una experiencia que sigue siendo auténticamente porteña e ítalo-argentina.

Spiagge di Napoli, bodegón italiano. Foto: Instagram/spiaggedinapoli

La misma familia Ranieri continuó al frente del restaurante durante décadas, ya atraviesa la tercera generación y se proyecta hacia la cuarta. Esa continuidad es clave para entender por qué el lugar logró sobrevivir a crisis económicas, modas gastronómicas y cambios de hábitos sin perder identidad. En 2026, incluso, se impulsó en la Legislatura porteña un proyecto para declararlo Sitio de Interés Cultural, precisamente por su valor como testimonio vivo del patrimonio gastronómico e inmigratorio de la Ciudad.

Qué se come en Spiagge di Napoli

Si bien la carta incluye minutas, carnes, rabas, pescados, postres tradicionales y algunos platos que hoy resultan poco frecuentes, las verdaderas protagonistas son las pastas. Entre los clásicos más repetidos aparecen los fucciles al fierrito, los ñoquis, los sorrentinos, los canelones y las pastas rellenas, siempre acompañadas por salsas que forman parte del ADN de la casa. También se destacan el tiramisú y otras preparaciones dulces de herencia familiar.

Esa combinación entre cocina italiana de raíz, adaptación porteña y servicio veloz explica parte de su vigencia. No se trata solamente de ir a comer: para muchos vecinos y visitantes, entrar a Spiagge di Napoli es asomarse a un modelo de restaurante que ayudó a construir la identidad de Buenos Aires. Y que, contra toda lógica de época, todavía sigue funcionando.

Precios de referencia: cuánto cuesta comer en este bodegón histórico

De acuerdo con publicaciones periodísticas recientes sobre Spiagge di Napoli, los valores de referencia difundidos para algunos de sus platos fueron los siguientes: fucciles al fierrito con tuco, $9.200; ñoquis, desde $7.500; sorrentinos capresse y canelones, desde $8.800, según la salsa elegida. Otra publicación había consignado para una etapa anterior ñoquis con salsa mixta a $5.400, gaseosa a $1.800 y tiramisú en copón para dos a $4.500. Estas cifras sirven como guía para ilustrar el perfil accesible del lugar, aunque pueden cambiar según actualización de carta y fecha de consumo.

Un clásico que hoy también es memoria porteña

A casi cien años de su apertura, Spiagge di Napoli no solo resiste: también representa. Representa a la inmigración italiana que ayudó a moldear la Argentina, al barrio de Boedo que creció con talleres, quintas y familias trabajadoras, y a una cultura de la mesa donde compartir era tan importante como comer. Que todavía salga pasta por kilo desde esa cocina no es un detalle de color: es una forma de continuidad histórica.