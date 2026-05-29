Un secreto en Recoleta Foto: Turismo Buenos Aires

A metros del Cementerio de la Recoleta, donde las cúpulas compiten por la eternidad, hay otro símbolo que también pelea contra el olvido: un reloj antiguo, encastrado bien arriba en la fachada blanca de la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Lo miran miles por día, pero lo ve muy poca gente. Y sin embargo, ese círculo de agujas cuenta una historia que atraviesa la Buenos Aires colonial, la vida de los frailes recoletos y la transformación de una zona que pasó de ser “extramuros” a postal premium de la Ciudad.

Una basílica nacida “fuera del mapa” cuando Recoleta era campo y barranca

La iglesia del Pilar se inauguró en 1732 y hoy es considerada una de las construcciones religiosas más antiguas de Buenos Aires que conservan un fuerte aire original. Pero en el siglo XVIII no existía “Recoleta” como la imaginamos: el conjunto se levantó sobre una barranca y un área entonces rural, elegida por una rama franciscana dedicada al recogimiento, los recoletos, que buscaba silencio y distancia, sin cortar el vínculo con la ciudad.

La iglesia en sus orígenes Foto: basilicadelpilar

Los documentos y reseñas históricas del propio templo reconstruyen el escenario: tierras asociadas a la antigua chacra de “Los Ombúes”, y un entramado de donaciones, permisos y gestiones que desembocan en la construcción del convento y la iglesia. En esa trama aparece un nombre decisivo: Juan de Narbona, comerciante aragonés que financió la obra y pidió que el templo quedara bajo la advocación de la Virgen del Pilar, devoción emblemática de Zaragoza.

El reloj: tradición, documentos y una polémica con fechas

Acá aparece el detalle que convierte esta historia en misterio porteño.

Varias crónicas y notas de divulgación ubican la llegada de un reloj público temprano alrededor de 1740 , fabricado en Londres y atribuido al maestro relojero Thomas Windmill(s) .

Pero la historia institucional publicada por la basílica menciona que el reloj inglés se colocó en 1866.

Al lado se puede observar el incipiente cementerio Foto: basilicadelpilar

¿Significa que uno de los relatos está “mal”? No necesariamente. Puede haber existido un reloj anterior (o un primer sistema horario) y luego una instalación o reemplazo posterior; lo importante es que el reloj del Pilar es recordado como uno de los hitos tempranos del tiempo público en Buenos Aires, con una máquina de origen británico asociada al apellido Windmill(s).

Cómo funciona el “corazón” del reloj (y por qué no es solo decoración)

Lo que enamora a historiadores urbanos y fanáticos de la mecánica no es la esfera: es lo que no se ve desde la vereda. Según reseñas patrimoniales y periodísticas, se trata de un sistema a cuerda, con péndulo y pesas que deben mantenerse para que el reloj no se detenga. En una reconstrucción muy porteña de lo cotidiano, incluso se menciona el reemplazo de elementos de tracción con el desgaste (una idea que, más allá del detalle, describe algo real: estos relojes sobreviven porque alguien los cuida).

Y ahí aparece la metáfora perfecta para una nota de Historia: la Ciudad cambia, pero el tiempo queda como testigo. La basílica, de hecho, fue pensada en un punto alto y visible; para algunos relatos fue también referencia de orientación en la barranca, antes de que Buenos Aires consolidara su frente portuario moderno.

Recoleta antes de ser Recoleta: el barrio que nació de un convento

El nombre del barrio no es una casualidad marketinera: “Recoleta” remite directamente a los frailes recoletos y al conjunto religioso que ordenó el territorio. Ese mismo conjunto explica por qué en pocos metros conviven hoy tres íconos: el templo colonial, el actual Centro Cultural Recoleta (sobre el antiguo convento) y el Cementerio.

El reloj “secreto” de Recoleta Foto: Turismo Buenos Aires

De huerta franciscana a cementerio: la reforma que redibujó el mapa

En 1822, la reforma eclesiástica impulsada por el gobierno de la época derivó en la expropiación del conjunto y la expulsión de los recoletos, y la antigua huerta terminó destinada al futuro Cementerio de la Recoleta. El ex convento tuvo usos múltiples a lo largo del tiempo (asilo, hospital y otras funciones), hasta su reconversión contemporánea como espacio cultural, un caso clásico de reutilización patrimonial en Buenos Aires.

El tesoro extra: los claustros que guardan siglos y se pueden visitar

Si el reloj es el imán, los Claustros del Pilar son la cápsula del tiempo. Allí se conservan sectores vinculados a los primeros años del conjunto (siglo XVIII) y un museo con piezas de arte religioso que abarcan, según reseñas periodísticas y patrimoniales, desde los siglos XIV al XIX. La Nación destaca que estas celdas y galerías se mantuvieron con un nivel de integridad notable y que el museo fue abierto al público como una puerta a la vida cotidiana de los religiosos. A nivel patrimonial, el Estado también subraya la calidad constructiva del conjunto y la permanencia de elementos como galerías, escaleras y bóvedas vinculadas a la arquitectura del siglo XVIII.

Dónde está y cómo “cazarlo” con la mirada

Ubicación: Junín al 1900, junto a Plaza Francia y frente al Cementerio (mirá arriba de la fachada blanca).

Tip visual: acercate desde la vereda opuesta para encuadrar reloj + torre + reja .

Plan completo: sumá el recorrido por claustros/museo si está abierto: la experiencia cambia del “pasé por la puerta” al “me metí en 1732”.

Preguntas para entender la importancia del reloj

¿De qué año es la Basílica del Pilar? Se inauguró en 1732 y conserva elementos artísticos y arquitectónicos destacados.

¿De cuándo es el reloj de la fachada? Hay versiones que lo vinculan con 1740 (reloj público temprano) y una cronología institucional que menciona instalación en 1866; en ambos casos se lo asocia a origen inglés y a la tradición del tiempo público porteño.

¿Qué son los Claustros del Pilar? Un sector histórico del conjunto que funciona como museo y conserva piezas y ambientes vinculados a la vida de los recoletos.