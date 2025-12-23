El edificio más alto de la Argentina mide 235 metros de altura: cómo es, en qué ubicación se encuentra y cuántos pisos tiene

En plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra un símbolo de modernidad y exclusividad que concentra las propiedades más caras de la urbe.

La Torre Alvear, el edificio más alto de Argentina. Foto: Wikipedia.

La Ciudad de Buenos Aires se distingue por su perfil urbano en constante transformación, donde conviven construcciones históricas con imponentes desarrollos contemporáneos. En ese paisaje diverso, un rascacielos se impone sobre el resto y ostenta el título del edificio más alto de la Argentina: con 235 metros de altura, se alza en el barrio de Puerto Madero y se convirtió en un emblema de la arquitectura moderna, tanto por su magnitud como por las vistas privilegiadas que ofrece de la ciudad.

Con amenities de primer nivel, Alvear Tower es un edificio que resalta por su diseño arquitectónico moderno y sus lujosos departamentos: no solo ofrece residencias exclusivas, sino una experiencia de vida pensada para quienes buscan confort, elegancia y vistas inigualables de la ciudad.

Inaugurado en 2019, este rascacielos posee 54 pisos y, además de brindar una vista panorámica impresionante de la ciudad, se presenta como el proyecto inmobiliario más ambicioso del área: su construcción demandó una inversión estimada de entre US$150 y US$160 millones.

Un dato impactante a tener en cuenta es que, en la cima de la torre, en el piso 40, se encuentra el penthouse más alto de Argentina. Esta residencia exclusiva tiene 235 metros cuadrados cubiertos y 111 de terraza privada, donde se ubican una piscina propia, vestidores de lujo, sala de juegos, oficina privada y tres dormitorios que dominan el horizonte de Buenos Aires.

Los detalles más impresionantes de Alvear Tower

El edificio más alto de Argentina cuenta con 174 departamentos de hasta 500 metros cuadrados, todos con una altura libre de 3,30 metros de piso a techo, lo que brinda una sensación de amplitud y luminosidad únicas. Desde sus ventanales, cada unidad ofrece una vista panorámica de 360° de Buenos Aires, que incluye desde el Río de la Plata hasta la silueta del Obelisco.

Entre sus comodidades, el edificio ofrece una piscina semiolímpica cubierta y un gimnasio completamente equipado, que incluye spa y salas de relajación pensadas para el descanso y el bienestar. Estos espacios buscan combinar actividad física y confort en un entorno de alto nivel.

Vistas panorámicas de la ciudad en todos los edificios de la Torre Alvear. Foto: Alvear Tower

En los pisos superiores, el roof club ubicado en la terraza se presenta como uno de los grandes atractivos, con vistas privilegiadas al río y áreas diseñadas para el esparcimiento. A esto se suman un microcine y salones de usos múltiples, ideales para reuniones sociales y eventos privados.

La propuesta se completa con servicios pensados para la vida cotidiana y el trabajo, como lavadero de autos y de mascotas, business center y espacios de coworking. Además, cuenta con áreas recreativas que incluyen juegos para niños y simuladores deportivos, ampliando la oferta de entretenimiento para todas las edades.

Hasta los baños son lujosos en la Torre Alvear. Foto: Alvear Tower

Además, su ubicación es uno de sus principales atractivos, ya que se encuentra cerca de varias atracciones como el Faena Art Center, el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), el Parque de las Mujeres Argentinas, el Paseo de La Gloria, el Parque Micaela Bastidas y la Reserva Ecológica. Asimismo, la zona alrededor del Alvear incluye restaurantes, bares y cafés, que la convierten en un lugar ideal para pasear y disfrutar, tanto de día como de noche.

¿Cuánto cuesta vivir en la Torre Alvear?

Acceder a una vivienda en el edificio más alto del país implica una inversión al alcance de pocos. Los valores de las unidades disponibles, según publicaciones en la plataforma Zonaprop, reflejan tanto la ubicación privilegiada en Puerto Madero como el nivel de lujo y exclusividad que caracteriza a la torre.

La opción más accesible ronda los US$839.000, con un valor aproximado de US$9.300 por metro cuadrado. Se trata de un departamento de 90 m², de dos ambientes, que incluye cochera. A partir de allí, los precios escalan con rapidez. Por ejemplo, una unidad de 144 m², con tres ambientes, dos dormitorios en suite y una amplia dependencia de servicio, se ofrece por unos US$1.149.000, con un valor cercano a los US$8.000 por metro cuadrado.

Mucho lujo en la Torre Alvear. Foto: Alvear Tower

Dentro del segmento medio-alto, se destaca un departamento a estrenar de 152 m², con dos suites, dependencia, cocina independiente y un living con vistas abiertas al río y la ciudad. En este caso, el valor de mercado asciende a US$1.350.000, lo que equivale a unos US$8.800 por metro cuadrado.

El mayor nivel de exclusividad se encuentra en las unidades de mayor superficie. El penthouse más caro actualmente en venta cuenta con 448 m² totales, distribuidos en seis ambientes, e incluye cuatro cocheras. Su precio alcanza los US$6.500.000, con un valor de US$14.500 por metro cuadrado. La propiedad suma además un escritorio, dos dependencias de servicio, cocina con comedor diario, lavadero y terminaciones de alta gama, como pisos de mármol y madera. También se encuentra disponible en alquiler por US$28.000 mensuales.