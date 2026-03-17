El propósito es brindar oportunidades de formación artística a jóvenes para que desarrollen su propio potencial. Foto: Turismo Buenos Aires

Bajo el nombre de Bresh Academy, la productora de eventos anunció la apertura de una instancia de formación gratuita dirigida a jóvenes interesados en las artes escénicas y musicales. El programa, que comenzará a dictarse en abril en la Ciudad de Buenos Aires, busca institucionalizar un espacio de aprendizaje para quienes deseen profesionalizar su talento en disciplinas clave del entretenimiento actual.

La dirección académica estará a cargo de figuras con amplia trayectoria en el circuito cultural como Ana Frenkel y Alejandro Saporiti. La propuesta se divide en tres ejes centrales:

Danza: Ddictada por Florencia Nena y Fernando Vera.

Improvisación teatral: a cargo de Marcos Rauch.

Formación para DJs: una de las apuestas más fuertes del programa, donde los DJs Gerónimo Muzzopappa y Yago Graña enseñarán manejo de bandejas, curaduría y análisis de géneros musicales.

Bresh Academy: el proceso de selección para las vacantes y cómo anotarse

Para acceder a una de las vacantes, los aspirantes deberán atravesar un proceso de audición dividido en dos etapas. La primera fase es virtual: los interesados deberán completar un formulario y cargar un video de presentación donde expliquen su motivación y realicen una demostración de su disciplina artística.

Aquellos que superen esta instancia, pasarán a una segunda etapa de carácter presencial. La convocatoria para la recepción de materiales digitales permanecerá abierta hasta el 19 de marzo.

El trayecto formativo tendrá una duración de un trimestre. Según indicaron desde la organización, el objetivo es ofrecer una experiencia integral que no solo se limite a la técnica, sino que fomente la creación de un estilo propio y el intercambio con otros jóvenes creadores.