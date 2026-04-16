¿Cuánto hay que consumir de alcohol para que no afecte a la salud? Foto: Pixabay.

Con motivo del Día Mundial del Malbec, del 17 al 19 de abril, existe un pueblito bonaerense que se transforma en un verdadero polo gastronómico y cultural. Durante esos días, sus calles se convierten en pequeños rincones para recorrer, degustar vino y redescubrir los sabores auténticos de la Argentina.

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Uribelarrea se prepara para recibir a los turistas en un fin de semana distinto, en donde la tradición y el mejor vino del mundo se juntarán en un entorno rural para demostrar la excelencia de la gastronomía en nuestro país. Este pequeño pueblo bonaerense se convierte en el destino ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de una propuesta diferente sin alejarse demasiado.

Uribelarrea.

La experiencia no solo gira en torno a la cata de vinos, sino también a la calidez del lugar, su historia y una oferta gastronómica que resalta lo mejor de la tradición argentina. Es una escapada perfecta tanto para amantes del Malbec como para quienes buscan un plan relajado y distinto.

Uribelarrea, un pueblo bonaerense que se destaca por sus vinos y su riquísima gastronomía

Uribelarrea es un destino rural de los más encantadores de la provincia de Buenos Aires, bien conocido por su gastronomía y su creciente interés por la cultura vitivinícola. En este pequeño pueblo, los visitantes pueden disfrutar de bodegas boutique, catas de vino y propuestas donde el Malbec se convierte en protagonista, acompañado por productos regionales de alta calidad.

Además del vino, este pueblito cuenta con otros grandes atractivos culinarios: restaurantes de campo, parrillas y almacenes tradicionales ofrecen desde carnes asadas hasta pastas caseras, quesos artesanales y embutidos. Todo se vive en un entorno tranquilo, con calles de tierra y construcciones históricas que invitan a relajarse y disfrutar sin apuro.

Día del Malbec

Turismo bonaerense: qué se puede hacer en Uribelarrea

Para los amantes del campo y la tradición argentina, este lugar es ideal para quienes buscan una escapada diferente. Allí puede recorrer el casco histórico, visitar la iglesia Nuestra Señora de Luján o pasear por la plaza central, donde se respira la esencia de pueblo.

También es posible realizar visitas a estancias y tambos, participar en degustaciones de productos regionales o simplemente disfrutar de un almuerzo al aire libre. Para los más activos, hay opciones de cabalgatas, paseos en bicicleta y caminatas por los alrededores rurales.

Durante el Día del Malbec, el pueblo suma además nuevas propuestas culturales, música en vivo y experiencias gastronómicas dignas de una visita de fin de semana en familia.

Uribelarrea.

Cómo llegar en auto y en transporte público a Uribelarrea, el pueblo que festeja el Día del Malbec

En auto desde CABA:

Tomar la Autopista Riccheri y luego empalmar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Continuar por la Ruta Nacional 205 hasta el acceso señalizado a Uribelarrea.

El viaje dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos, según el tránsito.

En tren:

Tomar el tren de la línea Roca desde Plaza Constitución hasta Cañuelas.

Desde allí, combinar con remis o taxi hacia Uribelarrea (unos 15 minutos).

En colectivo: