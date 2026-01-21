El actor estará con la obra "Agotados" desde enero hasta abril de 2026. Foto: Prensa Ariel Staltari

Ariel Staltari es uno de los actores argentinos más reconocidos que viene de brillar en la serie El Eternauta y participó de Okupas poniéndose en la piel de Walter, entre otros trabajos. En esta oportunidad, el artista de 51 años volvió este 2026 con la obra de teatro Agotados, un unipersonal de comedia que estará en calle Corrientes.

Staltari dejó a un lado el mundo audiovisual luego del furor de El Eternauta y volvió al teatro con Agotados en 2025. Después del éxito que tuvo, retomó las funciones en enero de 2026. “El actor siempre se queda pedaleando en el aire después que termina un proyecto audiovisual. Si bien ocupo el doble rol, soy co-guionista de Un Gallo Para Esculapio o El Eternauta, entre una temporada y la otra, en el proceso de escritura, pasa muchísimo tiempo. Y camino por las paredes. Me gusta actuar mucho. Fue por eso que me embarqué en esta historia y salió bien”, expresó tiempo atrás en diálogo con El Destape.

Estará todos los viernes a las 22 en Paseo La Plaza. Foto: Prensa Ariel Staltari

Agotados, la obra de teatro de Ariel Staltari: cuándo verla y precio de las entradas

La obra de teatro se puede disfrutar en la Sala Pablo Picasso de Paseo La Plaza, ubicado en avenida Corrientes 1660. El espectáculo tiene una duración de 70 minutos y se reestrenó el pasado 16 de enero luego de haber tenido éxito durante la segunda mitad del 2025.

Las entradas están disponibles a través del sitio web de Plateanet y tienen un costo de entre $38.000 a $41.000. Agotados estará disponible todos los viernes a las 22 horas hasta el mes de abril.

Graciela Borges hizo llorar a Fátima Florez en su obra de teatro en Mar del Plata: “Mi admiración es total”

La temporada teatral de verano en Mar del Plata vivió una noche especial. Entre el público, una figura histórica del espectáculo argentino llamó la atención desde su ingreso a la sala: Graciela Borges. En su primera salida cultural durante su estadía en la ciudad, la actriz eligió presenciar Fátima Universal, el show encabezado por Fátima Florez, uno de los grandes éxitos del verano, que semanas atrás también había contado con la presencia de Mirtha Legrand.

Antes de que comenzara la función, Borges sorprendió con una confesión tan simple como honesta: nunca había visto a la humorista en escena. Sin embargo, esa distancia inicial se transformó rápidamente en admiración. Atenta a cada detalle, siguió el espectáculo con gestos de concentración y emoción, consciente de estar frente a una propuesta que despierta elogios dentro y fuera del ambiente artístico.

Al finalizar la función, el encuentro entre ambas artistas fue el momento más conmovedor de la noche. Visiblemente emocionada, Graciela Borges no escatimó en elogios y se dirigió a la protagonista con palabras que resonaron en toda la sala: “Sos una artista de nivel internacional, mi admiración es total”. El reconocimiento impactó de lleno en Fátima Florez, que no pudo contener las lágrimas ante el gesto de una figura a la que admira desde siempre.