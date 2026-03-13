Todas las actividades gratuitas en CABA para este finde. Foto: COPILOT AI por Canal 26

La Ciudad de Buenos Aires sigue apostando a la cultura en los últimos días de la temporada de verano con planes imperdibles y gratuitos que permiten seguir disfrutando de la capital de la provincia durante las 24 horas del día.

Conciertos, arte y salidas increíbles pueden ser incluidos en tus planes para este fin de semana en Buenos Aires. A continuación, un listado de eventos y actividades para marzo en la ciudad que nunca duerme. Si no sabés qué hacer este fin de semana, te dejamos ideas gratuitas para este viernes, sábado y domingo.

Turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Los 5 planes gratuitos para hacer en CABA este finde

Filarmónica bajo las estrellas

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dará un show gratuito bajo las estrellas en el Planetario Galileo Galilei este 14 de marzo. Celebra sus 80 años de trayectoria ofreciéndole al público un espectáculo increíble al aire libre. A las 20:30 horas comienza el show que incluirá obras de Rossini, Tchaikovski, Beethoven, Piazzolla, Ginastera y Dvořák, con dirección de Mariano Chiacchiarini.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Foto: Opera Latinoamérica

Festival de la carne

El 14 y 15 de marzo vuelve el Festival Carne! con 35 stands y food trucks que te permitirán degustar de distintos cortes de carne. La entrada es libre y gratuita en el Hipódromo de Palermo.

Asador criollo, fogoneros, ahumadores, carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos son algunas piezas a degustar. Aparte empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales estarán allí para acompañar al plato principal.

Festival Carne! Foto: Foto generada con IA

Cine gratis en el Palacio Libertad

El Palacio Libertad ofrece todos los viernes de marzo un ciclo de películas argentinas desde clásicos de los años 50 hasta éxitos recientes. Todas las funciones son a las 19:30 hs y el ingreso es libre y gratuito por orden de llegada.

Viernes 13 de marzo — Sin hijos (2015)

Desde que Gabriel se separó, su hija Sofía es el centro de su vida. Pero todo cambia cuando reaparece Vicky, su amor platónico de la adolescencia con una condición innegociable: no le gustan los niños.

Sin Hijos Foto: Captura de pantalla

Corrientes 24 horas

La calle que nunca duerme hace honor a su fama. Durante todos los sábados del mes, el programa Corrientes 24H se adueña del asfalto para ofrecer un menú cultural imbatible: desde milongas improvisadas hasta proyecciones de cine bajo las estrellas.

Calle Corrientes. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Para acompañar el evento, el sector gastronómico se suma con promociones especiales en pizzerías y restaurantes. Además, las librerías extienden su horario hasta las 3 de la mañana y la línea de subte funcionará hasta la 1:30, facilitando el regreso de los miles de vecinos y turistas que se esperan en el centro porteño.

Exposiciones en museos

La agenda porteña se renueva con propuestas que van desde el casco histórico hasta el corredor norte. El Museo Nacional de Bellas Artes se lleva todas las miradas con “Ciencia y fantasía”, una muestra inédita que reúne 180 piezas del antiguo Egipto, incluyendo sarcófagos y jeroglíficos auténticos. En paralelo, el MACBA ofrece visitas guiadas para entender el arte contemporáneo, mientras que el MALBA se mantiene como la parada obligada para descubrir las últimas tendencias regionales.

Museos de Buenos AIres Foto: -

Para quienes busquen experiencias alternativas, el Centro Cultural Recoleta continúa con sus clásicas exhibiciones gratuitas y el Palacio Libertad (ex CCK) invita a sumergirse en sus salas tecnológicas de última generación. Si el plan es combinar historia y arquitectura, el Museo Larreta en Belgrano y el Museo de Arte Decorativo en Recoleta proponen recorridos por palacios emblemáticos que guardan los secretos mejor guardados de la cultura argentina.

Con opciones para todos los bolsillos y gustos, la ciudad despliega un abanico cultural inmenso. Ya sea recorriendo las salas inmersivas cerca de Puerto Madero o dejándose sorprender por los tesoros egiptológicos en Av. del Libertador, este fin de semana es la oportunidad ideal para redescubrir los museos locales con ojos de turista.