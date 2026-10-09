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Aldosivi vs. Sarmiento EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Aldosivi y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido Aldosivi vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.
Aldosivi vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Aldosivi recibe a Sarmiento por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio José María Minella y el pitazo inicial se escuchará a las 14:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Aldosivi vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

22´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Castro fue bloqueado por Juan Manuel Insaurralde.

19´ Goool de Aldosivi

¡Testazo letal! Lucas Castro anota para Aldosivi tras conectar un cabezazo.

19´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán.

17´ Gooool de Sarmiento

Junior Marabel marca para Sarmiento.

13´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Chicco.

13´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Mauricio Martínez y el remate se va afuera.

12´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martin Garcia fue bloqueado por Renzo Orihuela.

11´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

10´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán.

0´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el José María Minella, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Aldosivi y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Aldosivi y Sarmiento?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Aldosivi vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Aldosivi recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

AldosiviSarmiento de JunínTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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