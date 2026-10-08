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Impactantes videos del aluvión en Chile: el agua arrastró autos y colectivos en Las Condes

El fenómeno se produjo en medio de intensas lluvias en Santiago. Un canal se desbordó y una corriente de agua y barro avanzó por las calles. Las autoridades pidieron evitar las zonas afectadas.

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Un fuerte aluvión afectó la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile.
Un fuerte aluvión afectó la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. Foto: Captura
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Un fuerte aluvión afectó este jueves 8 de octubre al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. Las intensas precipitaciones provocaron una emergencia que dejó calles inundadas y vehículos arrastrados por una corriente de agua y barro, mientras el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento de sus 22 compañías.

Aluvión en Chile: cómo se produjo el desborde en Las Condes

De acuerdo con los primeros informes policiales, alrededor de las 17:00 se detectó un importante torrente de agua en la calle General Blanche, que avanzaba en dirección al poniente.

La información preliminar indicó que el fenómeno estuvo relacionado con el desborde de un canal ubicado en la calle Francisco Bulnes Correa, en medio de las fuertes lluvias que afectan a la Región Metropolitana de Santiago.

Fuerte aluvión en Chile
El agua arrastró autos y colectivos en Las Condes. Video: X @danilerer

Los videos difundidos durante la emergencia muestran automóviles y colectivos del transporte público arrastrados por la fuerza de la corriente. Entre los vehículos afectados se registró al menos una unidad de la red de transporte público RED.

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El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, confirmó que las precipitaciones provocaron un aluvión relacionado con la activación de quebradas en la comuna.

La emergencia afectó especialmente a los sectores de General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur, donde se registraron importantes desplazamientos de agua y sedimentos.

Bomberos declaró el acuartelamiento de sus 22 compañías

Frente a la situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago ordenó el acuartelamiento general inmediato de las 22 compañías que integran la institución.

Fuerte aluvión en Chile: el agua arrastró autos y colectivos en Las Condes
El agua arrastró autos y colectivos en Las Condes, Chile. Video: X @lurelech

Por su parte, la Municipalidad de Las Condes pidió evitar la circulación por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

Senapred también recomendó mantenerse alejado de las zonas comprometidas y seguir las instrucciones oficiales ante cualquier eventual orden de evacuación.

Hasta los primeros reportes de la emergencia, no se había informado oficialmente sobre personas lesionadas. La situación continuaba en desarrollo y las autoridades mantenían la atención sobre los sectores afectados.

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