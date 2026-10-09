comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Donald Trump condecoró con la Medalla de la Ciencia a Elon Musk: “Es nuestro Thomas Edison moderno”

Luego de un acercamiento entre ambos, el presidente de Estados Unidos reconoció al magnate con el prestigioso premio norteamericano. Además, lo calificó de “tesoro nacional”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk.
Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un claro acercamiento luego de algunos cortocircuitos, Donald Trump condecoró a Elon Musk con la Medalla de Ciencia, la máxima distinción científica de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense calificó al magnate de “tesoro nacional”. “Elon es nuestro Thomas Edison moderno”, dijo en referencia al empresario estadounidense.

Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk.
Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. Foto: REUTERS

Musk volvió ganarse la confianza de Trump tras el desencuentro entre ambos el año pasado con la salida inesperada del magnate de SpaceX y Tesla por el gobierno.

En los últimos meses, ambos volvieron a acercarse, y los cohetes SpaceX de Musk continuaron siendo una pieza clave del programa espacial y de defensa de Estados Unidos.

Contenido Recomendado

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

Shivon zilis y Elon musk

De “AI” a “SI”:Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial

De “AI” a “SI”: Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial
Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk.
Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. Foto: REUTERS

Además del dueño de X, también fueron galardonados el cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su.

En tanto, el magnate de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, fueron recompensados a su vez con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en su ámbito.

El reencuentro para el cambio de denominación

Días atrás, Elon Musk volvió a compartir escenario con Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca que congregó a algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica.

Elon Musk reapareció junto a Donald Trump durante el encuentro sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

El encuentro estuvo marcado por el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y por una particular decisión del Gobierno estadounidense: reemplazar oficialmente el término “Artificial Intelligence” (AI) por “Super Intelligence” (SI) en las comunicaciones oficiales.

La escena que más llamó la atención ocurrió cuando Trump advirtió que Musk se encontraba alejado del grupo de empresarios. “Elon, no te había visto ahí atrás… ¿qué haces tan lejos?”, le dijo el mandatario, según la transcripción del encuentro.

Elon Musk reapareció junto a Donald Trump durante el encuentro sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Musk se acercó y tomó la palabra para referirse a las posibilidades de esta tecnología. Sin embargo, en medio de su intervención tuvo un pequeño desliz: comenzó diciendo “AI” y rápidamente se corrigió para utilizar la nueva denominación promovida por Trump.

Elon MuskDonald TrumpEstados Unidos
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

    Tensión al límite entre Argentina y Chile: un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto

  2. A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro

    A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro

  3. Limpiaban el atún, cambiaban su país de origen y pagaban menos:la maniobra millonaria que descubrieron en EE.UU.

    Limpiaban el atún, cambiaban su país de origen y pagaban menos: la maniobra millonaria que descubrieron en EE.UU.

  4. La isla prohibida en medio del océano:el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

    La isla prohibida en medio del océano: el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

  5. Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

    Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 y restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 y restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

Economía

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

¿Cómo pagar menos por el colectivo y el subte en octubre? El beneficio que devuelve hasta $25.000

Billetes rotos, manchados o quemados:cuándo el banco debe cambiarlos aunque no seas cliente

ARCA cambia la facturación:quiénes deberán dejar de usar comprobantes en papel y desde cuándo

Internacionales

Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia:autos volcados, heridos y una escuela dañada

Tornado en Sicilia, Italia

La isla prohibida en medio del océano:el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

Donald Trump condecoró con la Medalla de la Ciencia a Elon Musk:“Es nuestro Thomas Edison moderno”

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026