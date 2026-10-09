Donald Trump condecoró con la Medalla de la Ciencia a Elon Musk: “Es nuestro Thomas Edison moderno”

Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. Foto: REUTERS

En un claro acercamiento luego de algunos cortocircuitos, Donald Trump condecoró a Elon Musk con la Medalla de Ciencia, la máxima distinción científica de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense calificó al magnate de “tesoro nacional”. “Elon es nuestro Thomas Edison moderno”, dijo en referencia al empresario estadounidense.

Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. Foto: REUTERS

Musk volvió ganarse la confianza de Trump tras el desencuentro entre ambos el año pasado con la salida inesperada del magnate de SpaceX y Tesla por el gobierno.

En los últimos meses, ambos volvieron a acercarse, y los cohetes SpaceX de Musk continuaron siendo una pieza clave del programa espacial y de defensa de Estados Unidos.

Entrega de Trump de la Medalla Nacional de la Ciencia a Elon Musk. Foto: REUTERS

Además del dueño de X, también fueron galardonados el cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su.

En tanto, el magnate de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, fueron recompensados a su vez con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en su ámbito.

El reencuentro para el cambio de denominación

Días atrás, Elon Musk volvió a compartir escenario con Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca que congregó a algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica.

Elon Musk reapareció junto a Donald Trump durante el encuentro sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

El encuentro estuvo marcado por el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y por una particular decisión del Gobierno estadounidense: reemplazar oficialmente el término “Artificial Intelligence” (AI) por “Super Intelligence” (SI) en las comunicaciones oficiales.

La escena que más llamó la atención ocurrió cuando Trump advirtió que Musk se encontraba alejado del grupo de empresarios. “Elon, no te había visto ahí atrás… ¿qué haces tan lejos?”, le dijo el mandatario, según la transcripción del encuentro.

Elon Musk reapareció junto a Donald Trump durante el encuentro sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Musk se acercó y tomó la palabra para referirse a las posibilidades de esta tecnología. Sin embargo, en medio de su intervención tuvo un pequeño desliz: comenzó diciendo “AI” y rápidamente se corrigió para utilizar la nueva denominación promovida por Trump.