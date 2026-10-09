Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia: autos volcados, heridos y una escuela dañada

Imágenes de un tornado en Sicilia, Italia, tomadas desde la costa, este viernes 9 de cotubre de 2026 Video: Rosalba Pipitone vía x.com

Un tornado azotó las localidades de Marsala y Petrosino, en el oeste de Sicilia, Italia, durante la mañana de este viernes 9 de octubre de 2026. El fenómeno dejó personas heridas, automóviles volcados y graves daños en edificios, entre ellos una escuela que debió ser evacuada. Según la Protección Civil de Sicilia, ocurrió alrededor de las 10, hora local.

De acuerdo con la agencia ANSA, dos trombas marinas se formaron frente al puerto de Marsala y avanzaron hacia tierra firme, donde afectaron viviendas, vehículos y cultivos.

Imágenes del tornado captadas por una persona que las compartió en redes sociales. Video: Inside Paper vía @MundoEConflicto

Una escuela dañada y estudiantes evacuados

Uno de los edificios más afectados fue una sede de la escuela Alcide De Gasperi, situada en la zona de Terrenove, en Marsala. Los bomberos informaron que el viento arrancó marcos de ventanas, rompió vidrios y dispersó materiales escolares por el interior de la institución.

La Protección Civil regional comunicó que unos 300 estudiantes fueron evacuados y que ocho sufrieron heridas leves. Algunos fueron trasladados al hospital Paolo Borsellino de Marsala para recibir atención y realizarse controles. Estas cifras corresponden al balance provisional difundido por el organismo.

Imágenes de un tornado en Sicilia, Italia, tomadas desde la costa, este viernes 9 de cotubre de 2026 Video: Rosalba Pipitone vía x.com

Autos volcados y dos heridos en un vehículo

La fuerza del viento volcó varios automóviles. En Petrosino, un vehículo fue arrastrado hasta caer en un barranco, y dos personas resultaron heridas. Los bomberos y el personal sanitario intervinieron para socorrerlas.

El temporal también derribó árboles y postes eléctricos, dañó viviendas y provocó interrupciones en el tránsito y en el servicio ferroviario. En Petrosino, alcanzó además al centro municipal de recolección de residuos.

Imágenes del tornado que azotó algunas localidades de Sicilia, en Italia, este viernes 9 de octubre de 2026 Video: Terenzio Bono en x.com

Operativo de emergencia en las zonas afectadas

Cinco equipos de bomberos fueron desplegados para asistir a la población y asegurar las estructuras dañadas. El organismo anunció también el envío de refuerzos desde Palermo y Agrigento.

Las autoridades de Petrosino activaron un centro de coordinación de emergencias para organizar la respuesta. Mientras continuaban las tareas de asistencia, la Protección Civil mantenía el seguimiento de la situación y la evaluación de los daños.