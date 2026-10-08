Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

La ANSES confirmó el pago del Aguinaldo de Reparación Histórica previsto para jubilados y pensionados para diciembre 2026. Foto: ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del Aguinaldo de Reparación Histórica previsto para jubilados y pensionados para el próximo mes de diciembre 2026. Dicho componente forma parte del Programa Nacional del organismo nacional creado en el año 2016 bajo la Ley 27.260.

Se trata del proporcional del sueldo anual complementario (aguinaldo) y fue creado con el objetivo de mantener actualizados los haberes jubilatorios que habían sido devengados. Al mismo tiempo, buscó resolver ciertos reclamos previsionales y problemas de cálculo que existieron en esos años. En este sentido, no forma parte de un bono extra ni un ingreso adicional dispuesto para todos los jubilados de la Argentina.

Es importante mencionar que el Aguinaldo de Reparación Histórica es un concepto, un reajuste personalizado proporcional del aguinaldo y no una cifra fija. Por este motivo, se debe remarcar que los jubilados no recibirán en diciembre dos sueldos complementarios.

El Aguinaldo de Reparación Histórica es un conceto y no un haber más. Foto: ANSES

A quién está dirigido el Aguinaldo de Reparación Histórica de ANSES

ANSES informó que quienes cobran el Aguinaldo de Reparación Histórica son aquellos que han recibido salarios reajustados dentro del Programa Nacional de Reparación Histórica y que estén incluidos en este plan. Deben ser titulares de jubilaciones o pensiones que hayan iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016, fecha en la que implementó el programa.

En este sentido, si una persona no estuvo alcanzada por los conceptos de la Reparación Histórica, entonces, no cobrará este componente. Ahora, por supuesto, sí recibirá su aguinaldo ordinario normalmente.

En resumen, el Aguinaldo de Reparación Histórica es solo un concepto que está incluido en el recibo de sueldo de los jubilados que hayan sido alcanzados por este programa nacional establecido durante la gestión de Mauricio Macri.

Cuál es el monto de la Reparación Histórica

El monto del Aguinaldo de la Reparación Histórica es variable y depende del caso. Los jubilados que hayan iniciado juicio recibirán un 50% del retroactivo. No obstante, ANSES habilita su página para realizar las consultas correspondientes en cuanto a este concepto.

La Reparación Histórica es para aquellos jubilados que hayan iniciado juicio antes del 30 de mayo de 2016. Foto: ANSES

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES

Durante el mes de octubre, los jubilados de la mínima recibieron un aumento autorizado por parte del Gobierno Nacional del 1,66%. De esta manera, ANSES comenzó a abonar jubilaciones mínimas bajo el monto actualizado de $435.748,51.

Al mismo tiempo, también reciben un bono extraordinario de $70.000 (fijado en esa cifra desde marzo de 2024). Es decir, que la jubilación mínima en octubre de 2026 terminó siendo de $505.748,51.

Por otro lado, la jubilación máxima que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en octubre de 2026 quedó fijada en $2.932.174,85. En este caso, los beneficiarios no cobran el bono extraordinario.

Actualmente, la jubilación mínima que otorga ANSES quedó fijada en $505.748,51 (con bono incluido). Foto: ANSES

Otros sueldos que otorga ANSES a jubilados y pensionados

El organismo previsional de gestión nacional también abona otros salarios como: