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En 1784, el padre de Mariquita Sánchez compró una quinta con vista al Río de la Plata: fue escenario de un amor prohibido y recibió a importantes próceres

La histórica Quinta Los Ombúes se encuentra en pleno casco antiguo de San Isidro. La propiedad perteneció a Mariquita Sánchez de Thompson, atravesó más de tres siglos de transformaciones y recibió, según la tradición, a figuras fundamentales de la independencia argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Museo Quinta Los Ombúes
Atravesó más de tres siglos de transformaciones y recibió a figuras fundamentales de la independencia argentina Foto: Municipalidad San Isidro
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Sobre una antigua barranca de San Isidro, rodeada de árboles y con una vista privilegiada hacia el Río de la Plata, se conserva una casona colonial que fue testigo de amores prohibidos, reuniones intelectuales y profundos cambios políticos.

Se trata de la Quinta Los Ombúes, uno de los edificios históricos más importantes de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y una propiedad estrechamente relacionada con Mariquita Sánchez de Thompson.

La historia del terreno comenzó mucho antes de su nacimiento. Formó parte del reparto de tierras realizado por Juan de Garay en 1580, luego de la segunda fundación de Buenos Aires. Su primer propietario conocido fue Pedro de la Torre y, durante varios años, el lugar funcionó como una quinta dedicada a la producción de trigo y alimentos.

La compra que cambió la historia de la quinta

En 1784, Cecilio Sánchez de Velazco, padre de Mariquita Sánchez de Thompson, compró la propiedad. La joven pasó allí parte de su infancia y heredó la quinta en 1812. Permaneció como su propietaria hasta 1829, cuando decidió venderla.

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La casona quedó relacionada con uno de los episodios más comentados de la vida de Mariquita. Según la tradición, su padre la habría encerrado allí cuando descubrió su relación con Martín Jacobo Thompson, el joven con quien deseaba casarse pese a la oposición de su familia.

Museo Quinta Los Ombúes
La histórica Quinta Los Ombúes se encuentra en pleno casco antiguo de San Isidro. Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Mariquita rechazó el matrimonio que pretendían imponerle y llevó su reclamo ante las autoridades virreinales. Finalmente, consiguió autorización para casarse con Thompson. Su decisión se convirtió en un temprano antecedente de la lucha de las mujeres por elegir libremente su futuro.

Una leyenda incluso sostiene que Thompson ingresaba en secreto a la propiedad disfrazado de aguatero. Sin embargo, los especialistas advierten que no existe documentación suficiente para confirmar todos los detalles de aquella historia.

La casona relacionada con San Martín y Belgrano

Con los años, Mariquita Sánchez de Thompson se transformó en una figura central de la vida cultural rioplatense. Sus conocidas tertulias reunieron a militares, políticos e intelectuales vinculados con el nacimiento del país.

La tradición local sostiene que por la Quinta Los Ombúes pasaron personalidades como José de San Martín, Manuel Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón y Santiago de Liniers.

Museo Quinta Los Ombúes
La propiedad perteneció a Mariquita Sánchez de Thompson Foto: Wikipedia

También existe una conocida confusión histórica. Durante mucho tiempo se afirmó que el Himno Nacional Argentino había sido interpretado por primera vez en esta quinta. Sin embargo, la versión más difundida ubica aquel acontecimiento en la casa porteña de Mariquita, no en la residencia de San Isidro.

De residencia familiar a museo histórico

Después de pasar por distintos propietarios, la quinta fue adquirida en 1881 por Cosme Beccar Varela y María Varela. La familia conservó la propiedad durante generaciones y protegió muebles, objetos y documentos relacionados con su historia.

Posteriormente, Horacio Beccar Varela legó la residencia a la Municipalidad de San Isidro. El 16 de mayo de 2006 abrió allí el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal “Dr. Horacio Beccar Varela”.

Museo Quinta Los Ombúes
En 1784, el padre de Mariquita Sánchez compró una quinta con vista al Río de la Plata Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Actualmente, el museo posee siete salas de exposición permanente, una biblioteca especializada en historia argentina y local, y un importante archivo documental y fotográfico. Además, su barranca fue reconocida como Parque Natural Municipal.

En 2007, la Quinta Los Ombúes fue declarada Monumento Histórico Nacional, reconocimiento que confirmó su enorme valor patrimonial.

Cómo visitar la Quinta Los Ombúes

La propiedad está ubicada en Adrián Beccar Varela 774, San Isidro, muy cerca de la catedral y del mirador de los Tres Ombúes. La entrada es libre y gratuita, aunque los horarios cambian según la temporada.

En su interior se pueden conocer antiguas habitaciones, objetos familiares y una recreación del dormitorio de Mariquita Sánchez de Thompson. El jardín y la barranca también permiten descubrir cómo era el paisaje de la costa norte bonaerense antes del crecimiento urbano.

Más que una antigua residencia, Los Ombúes representa una puerta hacia la historia argentina. Sus paredes conservan el recuerdo de una mujer que desafió las reglas de su época, participó de los círculos culturales de la independencia y convirtió su vida en un símbolo de libertad.

HistoriaMuseosSan Isidro
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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