Hace más de 100 años, Argentina trajo antílopes negros para decorar estancias y fomentar la caza: hoy corren libres y amenazan áreas protegidas

Hace más de 100 años, Argentina trajo antílopes negros para decorar estancias Foto: Wikipedia

A comienzos del siglo XX, algunas estancias argentinas comenzaron a incorporar animales procedentes de otras partes del mundo. Tener especies exóticas en parques privados y cotos de caza era considerado una demostración de prestigio entre ciertos sectores de la elite.

En ese contexto llegó el antílope negro, también conocido como antílope de la India. Originario de la India, Nepal y Pakistán, fue introducido en la Argentina con fines ornamentales y cinegéticos, es decir, para decorar grandes propiedades y utilizarlo como trofeo de caza.

Más de cien años después, aquellos animales ya no viven únicamente detrás de los alambrados. Los escapes, traslados y liberaciones permitieron que aparecieran poblaciones silvestres en campos productivos y áreas naturales protegidas.

El animal capaz de correr a 80 kilómetros por hora

Los machos adultos se distinguen por su pelaje oscuro y sus largos cuernos anillados en forma de espiral, que pueden medir entre 45 y 68 centímetros. Las hembras presentan una coloración más clara y generalmente carecen de cuernos.

Una de sus principales ventajas es la velocidad. El antílope negro puede alcanzar aproximadamente 80 kilómetros por hora y posee una gran capacidad para saltar obstáculos. Estas características facilitan sus escapes y dificultan su captura una vez que abandona un establecimiento.

La especie asiática llegó al país como símbolo de lujo Foto: Instagram @m3xoutdoor

Además, puede vivir en manadas de entre cinco y 50 individuos, aunque se han observado grupos más numerosos. Su adaptación a los pastizales y espacios abiertos hizo que encontrara condiciones favorables en distintas regiones argentinas.

De las estancias a numerosas provincias

La expansión no se produjo a partir de una única liberación. Con el paso del tiempo aparecieron diferentes focos relacionados con estancias, criaderos y cotos de caza.

Actualmente existen registros en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero.

Hoy corren libres y amenazan áreas protegidas Foto: Wikipedia

Uno de los casos investigados se encuentra en Luján y zonas cercanas. Un trabajo presentado en 2024 constató la presencia de grupos de al menos 60 antílopes, incluidas crías, dentro de campos privados. Los avistamientos comenzaron a volverse más frecuentes a partir de 2010.

Entre los problemas señalados por productores y habitantes de la zona aparecen la rotura de alambrados, los accidentes automovilísticos, el ingreso de cazadores y los posibles daños sobre cultivos.

La preocupación por las especies nativas

La presencia del antílope negro también fue registrada en los refugios de vida silvestre Bahía Samborombón y Salada Grande, ambientes fundamentales para la conservación del venado de las pampas.

Los especialistas advierten que estos animales podrían competir con los herbívoros autóctonos por el alimento, modificar la vegetación y alterar los ecosistemas. El Parque Nacional El Palmar, por ejemplo, incluyó a la especie dentro de sus planes de control de mamíferos exóticos.

Lo que comenzó como una práctica relacionada con el lujo y la caza deportiva terminó modificando el paisaje rural argentino. Hoy, los antílopes negros atraviesan alambrados, forman manadas y llegan hasta áreas protegidas.

El desafío consiste en determinar cuántos ejemplares existen, dónde se reproducen y qué impacto generan sobre la fauna nativa. La historia demuestra que una decisión tomada hace más de un siglo todavía puede producir consecuencias inesperadas.