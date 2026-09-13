Sarmiento vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Sarmiento y Belgrano válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Eva Perón de Junín.
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Sarmiento vs. Belgrano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sarmiento y Belgrano por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.