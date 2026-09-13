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Sarmiento vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Sarmiento y Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Sarmiento vs Belgrano por el Torneo Clausura.
Sarmiento vs Belgrano por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Sarmiento y Belgrano válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Eva Perón de Junín.

Sarmiento de JunínBelgrano CBATorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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