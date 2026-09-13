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Crisis en la industria metalúrgica: una histórica empresa paralizó su producción y los trabajadores denuncian sueldos impagos

La situación afecta especialmente a los empleados con mayor antigüedad. Muchos llevan más de dos décadas trabajando en el lugar y dependen de esos ingresos para mantener a sus familias.

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Crisis en Vaspia.
Crisis en Vaspia. Foto: mundogremial.com
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La incertidumbre crece entre los trabajadores de una metalúrgica de Lanús Este, donde unas 60 personas reclaman el pago de dos meses de salarios y buscan respuestas sobre el futuro de la empresa. La fábrica permanece sin actividad y los empleados aseguran que tampoco tienen garantizados sus aportes de jubilación y obra social.

El reclamo se lleva adelante frente a Vaspia S.A.I.C., una firma ubicada en Eva Perón 2746 que se dedica a trabajar con latón y bronce. Entre los productos que fabrica se encuentran válvulas para garrafas y barras que son utilizadas por tornerías y empresas dedicadas a la fabricación de grifería.

La situación afecta especialmente a los empleados con mayor antigüedad. Muchos llevan más de dos décadas trabajando en el lugar y dependen de esos ingresos para mantener a sus familias.

Crisis en Vaspia. Foto: mundogremial.com

Qué denuncian los trabajadores de la metalúrgica

Según el relato de los trabajadores, el panorama comenzó a complicarse todavía más luego de una reunión en la que se habría planteado una reducción de personal.

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David, quien trabaja desde hace 31 años en la planta, contó que la propuesta contemplaba que una parte de los empleados dejara la empresa y que quienes permanecieran continuaran con la producción.

“Quería que 10, 15 o 20 trabajadores se fueran de la fábrica, pagándoles mal. Los que quedaran debían producir y, si sobraba algo después de comprar materia prima, recién cobrar las deudas”, relató el hombre en diálogo con Mundo Gremial.

Según explicó, los trabajadores rechazaron esa posibilidad y, después de aquella reunión, comenzaron a reclamar respuestas que nunca llegaron. “No queríamos hacer esta protesta, pero nos obligaron. Después de aquella reunión no volvieron, no nos pagaron y decidimos manifestarnos”, agregó.

Crisis en Vaspia. Foto: mundogremial.com

Qué sucede con la fábrica de Lanús

A los salarios impagos se suma un problema que impide que la empresa vuelva a trabajar con normalidad: los empleados denuncian que no hay materia prima disponible. Sin los insumos necesarios, las máquinas permanecen sin producir y los trabajadores no tienen certezas sobre cuándo podría reanudarse la actividad.

En medio de este escenario, los empleados también apuntaron al ingreso de productos importados y al impacto que esto tendría sobre la industria nacional. Uno de los trabajadores habló con C5N y relacionó la situación de la fábrica con el avance de las importaciones.

El reclamo no se limita al atraso de los salarios. Los empleados aseguran que también existen problemas con los aportes jubilatorios y de obra social que fueron descontados de sus haberes.

Crisis en Vaspia. Foto: mundogremial.com

La falta de respuestas por parte de los responsables de la empresa es otro de los puntos que genera mayor preocupación. Los trabajadores sostienen que, luego del agravamiento del conflicto, “los dueños desaparecieron”.

Con la producción detenida y sin cobrar desde hace dos meses, los empleados reclaman que la empresa defina cómo continuará su actividad y que se regularice la situación salarial.

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