Talleres vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Talleres vs Unión por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Talleres y Unión?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Talleres recibe a Unión en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Talleres vs. Unión:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Talleres y Unión por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.