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Talleres vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Talleres y Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Talleres vs Unión por el Torneo Clausura.
Talleres vs Unión por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Talleres recibe a Unión por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio Mario Alberto Kempes y el pitazo inicial se escuchará a las 20:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Talleres vs Unión por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Talleres y Unión?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Talleres recibe a Unión en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Talleres de CórdobaUnión de Santa FeTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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