Boca Juniors vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Boca Juniors y Central Córdoba (SE) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Alberto J. Armando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Arruabarrena mete mano y convoca a dos juveniles en Boca:quién son y de qué juegan
El “Vasco” busca rearmar el equipo y completar la lista de convocados de cara al compromiso contra Central Córdoba, a raíz de la cantidad de lesionados que hay en el plantel.
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Boca Juniors vs. Central Córdoba (SE):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.