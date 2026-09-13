Tigre vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tigre choca ante Rosario Central, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Don José Dellagiovanna ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.
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Tigre vs. Rosario Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Tigre y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.