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Donald Trump instó a Zelenski a dejar de atacar la industria petrolera rusa: “Está perjudicando al mundo”

La advertencia llegó horas después de que la inteligencia ucraniana confirmara un nuevo ataque contra la refinería Slaviansk-ECO, en la región sureña rusa de Krasnodar.

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Volodimir Zelenski y Donald Trump.
Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: REUTERS
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El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a dejar de atacar la industria petrolera rusa. La advertencia llegó horas después de que la inteligencia ucraniana confirmara un nuevo ataque contra la refinería Slaviansk-ECO, en la región sureña rusa de Krasnodar.

“Tiene que dejar de sacar de combate el combustible diésel en Rusia. Hablamos con el señor Zelensky al respecto... No ataquen el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo”, argumento Trump durante su segundo día de visita a Irlanda.

Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: EFE

Asimismo, Trump también precisó que Ucrania puede orientar su capacidad ofensiva hacia “muchos otros objetivos” en lugar de las instalaciones de combustible.

En las últimas horas, el portavoz presidencial ucraniano, Kirilo Budanov, subrayó que la mayor compañía de hidrocarburos rusa, Gazprom, ha pasado de tener una valoración de 270.000 millones de dólares hace dos décadas a situarse en torno a los 30.000 millones de dólares en la actualidad. “El impacto es bastante serio”, afirmó.

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Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: REUTERS

En los últimos meses, Ucrania ha empleado drones y misiles para golpear instalaciones de la industria petrolera rusa, con el objetivo de dificultar la logística del ejército ruso en el marco de la invasión de Ucrania.

La transformación de los drones en armas estratégicas

Cuando comenzó la invasión en febrero de 2022, Ucrania enfrentaba una importante desventaja en artillería y armamento pesado. La respuesta inicial fue adaptar drones comerciales para atacar posiciones rusas. Con el tiempo, esa improvisación se convirtió en una industria militar propia. El programa Ejército de Drones impulsó la fabricación nacional de aparatos FPV y permitió multiplicar su producción.

Empresas como Fire Point llevaron esa evolución hacia sistemas de mayor alcance. Su dron FP-1, presentado a fines de 2024, puede recorrer más de 1.600 kilómetros y transportar una ojiva de hasta 120 kilos.

Rusia desarrolló en paralelo su propia producción masiva. Desde 2022 incorporó el Shahed-136 iraní, rebautizado Geran-2, y estableció líneas de fabricación en Tatarstán.

Así, la guerra dejó de librarse exclusivamente en el frente de unos 1.000 kilómetros. La nueva batalla también se desarrolla a miles de kilómetros de las trincheras, en una carrera tecnológica e industrial por fabricar drones más baratos, numerosos y capaces de alcanzar objetivos cada vez más alejados.

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