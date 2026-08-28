Unión vs. Sarmiento EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Unión vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
17´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Thyago Ayala.
16´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el 15 de abril, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Unión y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.
Formación confirmada de Unión
Titulares
- (21) Matías Mansilla
- (18) Lucas Ayala
- (26) Juan Pablo Ludueña
- (15) Juan Pintado
- (2) Alex Maizon Rodriguez
- (22) Brahian Cuello
- (8) Emilio Giaccone
- (11) Mauro Luna Diale
- (5) Lucas Menossi
- (19) Marcelo Estigarribia
- (25) Cristian Tarragona
Suplentes
Entrenador: N/D
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (12) Thyago Ayala
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (44) Renzo Orihuela
- (3) Lucas Suárez
- (19) Julián Contrera
- (14) Mauricio Martínez
- (21) Julián Mavilla
- (8) Santiago Salle
- (15) Cristian Zabala
- (24) Jonathan Herrera
- (27) Junior Marabel
Suplentes
Entrenador: N/D
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Unión y Sarmiento?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Unión recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Unión vs. Sarmiento:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Unión y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.