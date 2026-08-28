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Unión vs. Sarmiento EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Unión y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Unión de Santa Fe vs Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura.
Unión de Santa Fe vs Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Unión y Sarmiento por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio 15 de abril de Santa Fe.

Unión vs Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

17´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Thyago Ayala.

16´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Julián Mavilla.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el 15 de abril, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Unión y Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.

Formación confirmada de Unión

Titulares

  • (21) Matías Mansilla
  • (18) Lucas Ayala
  • (26) Juan Pablo Ludueña
  • (15) Juan Pintado
  • (2) Alex Maizon Rodriguez
  • (22) Brahian Cuello
  • (8) Emilio Giaccone
  • (11) Mauro Luna Diale
  • (5) Lucas Menossi
  • (19) Marcelo Estigarribia
  • (25) Cristian Tarragona

Suplentes

    Entrenador: N/D

    Formación confirmada de Sarmiento

    Titulares

    • (12) Thyago Ayala
    • (2) Juan Manuel Insaurralde
    • (44) Renzo Orihuela
    • (3) Lucas Suárez
    • (19) Julián Contrera
    • (14) Mauricio Martínez
    • (21) Julián Mavilla
    • (8) Santiago Salle
    • (15) Cristian Zabala
    • (24) Jonathan Herrera
    • (27) Junior Marabel

    Suplentes

      Entrenador: N/D

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Unión y Sarmiento?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Unión vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Unión recibe a Sarmiento en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Unión de Santa FeSarmiento de JunínTorneo ClausuraFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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