Cómo es LORA, el misil balístico naval israelí de más de 400 kilómetros de alcance estimado que probó Alemania

La Armada alemana realizó dos lanzamientos de prueba del misil balístico naval LORA desde un buque de guerra. Foto: Israelnoticias.com.

La Armada alemana puso a prueba desde uno de sus buques de guerra el LORA, un misil balístico naval desarrollado por la compañía israelí Israel Aerospace Industries (IAI). El ensayo busca evaluar nuevas capacidades de ataque de precisión a larga distancia en el marco del programa alemán Operational Experimentation (OPEX), vinculado a la planificación Marine 2035 and Beyond.

La prueba incluyó dos lanzamientos operativos. Según informó IAI, en ambos casos el misil siguió la trayectoria programada, alcanzó el objetivo previsto y cumplió con los parámetros establecidos para el ejercicio. La compañía israelí no reveló qué buque alemán fue utilizado ni precisó la ubicación de los lanzamientos, la distancia hasta los blancos o la configuración exacta de los misiles empleados.

Cómo es LORA, el misil balístico naval de Israel

LORA es el acrónimo de Long Range Attack y corresponde a un sistema de ataque de precisión de largo alcance desarrollado por IAI.

En su versión naval, el conjunto está compuesto por un misil balístico, un lanzador específico y un sistema de mando y control. Su diseño permite emplearlo para misiones mar-tierra y mar-mar, ampliando las posibilidades de una fuerza naval para atacar objetivos situados a cientos de kilómetros.

Una de las características más particulares del sistema es su arquitectura basada en contenedores, que facilita su despliegue desde diferentes plataformas sin depender necesariamente de un lanzador vertical convencional integrado de manera permanente en el buque.

El sistema LORA fue desarrollado por Israel Aerospace Industries (IAI) para ataques de precisión desde plataformas navales. Foto: Instagram / defensacom.

Qué alcance estimado tiene el misil LORA

Uno de los principales atributos atribuidos al sistema es su alcance superior a los 400 kilómetros, aunque esta cifra debe considerarse estimada, ya que la información disponible no confirma que el ensayo alemán haya demostrado un alcance concreto.

Los datos técnicos difundidos por IAI durante una prueba realizada en 2020 situaban el alcance máximo del LORA en aproximadamente 430 kilómetros. En aquella oportunidad, dos misiles fueron lanzados desde un buque en alta mar contra blancos ubicados a unos 90 y 400 kilómetros.

Por lo tanto, los 430 kilómetros deben entenderse como una cifra de alcance máximo publicada previamente por el fabricante, y no como una distancia alcanzada durante la reciente prueba realizada por la Armada alemana.

El sistema emplea distintos mecanismos de navegación y guiado para alcanzar sus objetivos. Entre ellos se encuentran la navegación inercial y el GPS resistente a interferencias durante la fase intermedia del vuelo, mientras que la etapa terminal incorpora guiado mediante GPS y televisión.

Según los datos publicados previamente sobre el sistema, el LORA puede alcanzar un error circular probable de alrededor de 10 metros, mientras que su cabeza de combate tendría un peso de aproximadamente 200 kilogramos, con capacidad de fragmentación y aplastamiento.

El misil puede utilizarse contra objetivos terrestres y marítimos de alto valor estratégico. Foto: Aurora-israel.co.il | Imagen generada con IA.

Qué objetivos puede atacar LORA

El misil está concebido para realizar ataques de precisión contra objetivos de alto valor ubicados a gran distancia.

Entre los blancos potenciales asociados al sistema aparecen puestos de mando, bases aéreas, instalaciones estratégicas, lanzadores de misiles y sistemas de artillería de cohetes.

La posibilidad de lanzar este tipo de armamento desde el mar agrega una capacidad diferente para una fuerza naval, ya que permite proyectar fuego de precisión sobre objetivos situados en profundidad sin que el buque tenga que aproximarse directamente a la zona de operaciones.

Cómo fue la prueba anterior del LORA desde un buque

La demostración realizada por Alemania tiene como antecedente una prueba llevada adelante por IAI en 2020.

En aquella ocasión, el fabricante lanzó dos misiles LORA desde un buque situado en alta mar. Los objetivos estaban ubicados aproximadamente a 90 y 400 kilómetros de distancia.

El ensayo permitió mostrar una arquitectura embarcada basada en contenedores, una característica que permite trasladar el sistema entre plataformas terrestres y navales.

En aquella demostración, la configuración utilizada incluía un camión lanzador y un remolque de mando que fueron embarcados en un buque civil. El lanzador estándar del sistema puede integrar cuatro módulos y presenta dimensiones comparables a las de un contenedor comercial.

Por qué Alemania prueba el misil LORA

El ensayo de la Deutsche Marine representa un paso diferente respecto de las demostraciones comerciales anteriores, debido a que el lanzamiento se realizó desde un buque alemán operativo y dentro de OPEX.

Este programa permite a la Armada alemana evaluar tecnologías y conceptos militares bajo condiciones lo más cercanas posible a escenarios operativos antes de considerar una eventual incorporación.

Sin embargo, la prueba no significa que Alemania haya comprado o seleccionado oficialmente el LORA. Tampoco se confirmó su integración permanente en una determinada clase de buques ni una decisión sobre cómo podría desplegarse. Por ahora, el ensayo demuestra el interés alemán en estudiar una capacidad de ataque balístico naval de largo alcance.

LORA y la estrategia de defensa alemana

La prueba se produce en un contexto europeo marcado por la necesidad de reforzar las capacidades de disuasión y ataque de largo alcance.

Para Alemania, incorporar eventualmente un sistema como LORA permitiría ampliar las capacidades de sus fuerzas navales más allá de las misiones tradicionales de defensa aérea y guerra antisuperficie.

Al mismo tiempo, la prueba profundiza la cooperación tecnológica entre Alemania e Israel. Berlín ya seleccionó y desplegó el sistema Arrow 3, también de origen israelí, destinado a la defensa contra misiles balísticos.

El LORA representaría una capacidad diferente: mientras Arrow 3 está orientado a interceptar amenazas balísticas, LORA es un sistema convencional diseñado para ejecutar ataques de precisión a larga distancia.

Por el momento, la Armada alemana se encuentra en una etapa de evaluación y experimentación, por lo que cualquier eventual adquisición o despliegue permanente del misil dependerá de decisiones posteriores.