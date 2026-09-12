Atlético Tucumán vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Atlético Tucumán choca ante River Plate, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental Presidente José Fierro ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:30, y tú no te lo puedes perder.
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Atlético Tucumán vs. River Plate:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético Tucumán y River Plate por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.