En busca de cumplir con su proyecto económico, Javier Milei aplica en 2026 el mayor ajuste de su gestión

Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. Foto: Captura

El gasto primario de la Administración Pública Nacional (APN) profundizó su caída durante 2026 y podría finalizar el año en un nivel equivalente al 12,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

La estimación surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y, de concretarse, implicaría una reducción de 5,4 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023, último año previo al inicio de la gestión de Javier Milei.

El ajuste fiscal se profundizó durante el tercer año de gestión de Javier Milei. Foto: NA

El dato marca la mayor reducción del gasto primario en el período analizado por el instituto y se produce mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal y cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cómo evolucionó el gasto desde 2023

El informe del IARAF, dirigido por Nadín Argañaraz, muestra que la diferencia respecto de 2023 se amplió de manera progresiva. En 2024, el gasto primario representó 4 puntos del PBI menos que en 2023. La brecha aumentó a 4,6 puntos en 2025 y llegaría a 5,4 puntos durante 2026.

“Este año 2026 registraría la mayor reducción respecto al año 2023, con 5,4 puntos porcentuales del PBI, acumulando una baja de 14 puntos porcentuales en tres años”, concluye el trabajo. El comportamiento del gasto está vinculado principalmente con la reducción de partidas no automáticas, es decir, aquellas sobre las que el Poder Ejecutivo tiene mayor margen de decisión.

“El Gobierno expresó que el gasto no automático se iba a recortar para sostener el equilibrio fiscal. Eso es lo que efectivamente está pasando. El Gobierno viene recortando. Agosto fue el mes de mayor reducción real del año. Eso obedece a la caída de la recaudación y a sostener el equilibrio”, señaló Argañaraz en diálogo con Clarín.

El gasto del Estado registra una nueva reducción frente a los niveles de 2023. Foto: Prensa Gobierno

Qué partidas tuvieron los mayores recortes

El mayor retroceso frente a 2023 se registró en las transferencias corrientes a provincias y municipios. Durante los primeros ocho meses de 2026, esta partida tuvo una caída real del 86,6% respecto del mismo período de 2023.

En segundo lugar se ubicaron los bienes de uso, categoría que incluye la obra pública. El gasto acumulado hasta agosto quedó 83,6% por debajo del nivel registrado en 2023.

También se redujeron las transferencias destinadas a otras entidades del Sector Público Nacional, entre ellas empresas públicas y fondos fiduciarios, que registraron una baja real del 62,1%.

Las transferencias al sector privado, donde se incluyen los subsidios económicos para energía y transporte, disminuyeron un 59,3% respecto de 2023. La caída se produjo pese al incremento de los subsidios energéticos durante el primer semestre.

Las transferencias, la obra pública y los subsidios estuvieron entre las partidas más afectadas. Foto: NA.

Universidades, ayudas sociales y empleados públicos

El ajuste también se reflejó en otras partidas del presupuesto. Las transferencias a las universidades nacionales acumularon hasta agosto una reducción real del 39,7% frente a 2023. Los servicios no personales, en tanto, cayeron un 39,9%.

Las ayudas sociales y asignaciones familiares tuvieron una disminución del 30,6%, mientras que el gasto en personal registró una baja real del 28,9%.

El menor retroceso relativo correspondió a las jubilaciones y pensiones, que constituyen el principal componente del gasto de la Administración Pública Nacional. Frente a 2023, esta partida disminuyó un 8,2%.

La meta fiscal acordada con el FMI

La evolución del gasto se da en paralelo con el compromiso fiscal asumido por la Argentina ante el FMI. Para 2026, el Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, después de que la meta original del 2,2% fuera revisada.

El FMI es clave para las cuentas del Gobierno: Milei busca alcanzar un superávit fiscal del 1,4% del PBI en 2026. Foto: REUTERS

Hasta julio, el resultado primario acumulado era positivo y se ubicaba cerca del 0,9% del PBI. Por el lado de los ingresos, otro de los factores que incide sobre las cuentas públicas, la recaudación tributaria del Gobierno Nacional cayó 5% interanual entre enero y agosto de 2026.

El Presupuesto 2027 marcará el próximo escenario

El debate sobre el nivel del gasto cobra especial relevancia a pocos días de que Javier Milei envíe el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso de la Nación.

La iniciativa establecerá las principales previsiones económicas para el último año del actual mandato presidencial y permitirá conocer cómo el Gobierno proyecta continuar con su política fiscal. Un año atrás, en la previa de la discusión presupuestaria, Milei había asegurado que durante 2026 se avanzaría “en el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años”.

De acuerdo con el análisis del IARAF, la evolución registrada hasta ahora ubica a 2026 como el año de mayor reducción del gasto primario respecto de 2023, con una brecha proyectada de 5,4 puntos porcentuales del PBI.