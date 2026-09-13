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Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando por la independencia

Los principales partidos nacionalistas de los tres territorios británicos se reunirán en Cardiff para firmar un acuerdo de coordinación y reclamar nuevos referendos sobre su futuro político.

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Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando por la independencia
Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando por la independencia Foto: NA
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Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, tres de las cuatro regiones británicas, se reunirán este lunes en Cardiff, la capital galesa, en una cumbre en la que abordarán el futuro del Reino Unido y firmarán un memorando de entendimiento conjunto para trabajar por la independencia.

El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru, ejercerá mañana de anfitrión para su homólogo en Escocia, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y su contraparte norirlandesa, Michelle O´Neill, del izquierdista Sinn Féin, aunque lo harán en calidad de líderes de sus respectivos partidos, todos ellos con aspiraciones independentistas, más que como jefes de los Gobiernos regionales británicos.

El ministro principal de Escocia y líder del SNP, John Swinney. Foto: REUTERS

Los representantes de Plaid Cymru, el SNP y el Sinn Féin, redactarán una declaración conjunta en la que exigirán al Ejecutivo de Londres el derecho a celebrar referendos de independencia y recuperar más competencias, en un movimiento que busca elevar la presión sobre el primer ministro británico, Andy Burnham.

A esta cumbre, que se albergará en un lujoso hotel de Cardiff, también se prevé que asista la líder de la oposición en Irlanda, Mary Lou McDonald, también del Sinn Féin.

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El encuentro llega apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese durante una visita a Dublín que le gustaría ver a Irlanda “unida” y que ocurrirá “tarde o temprano”, en unas declaraciones que han sido muy criticadas en el Reino Unido, especialmente por los partidos de la oposición.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales proindependentistas”, dijo Swinney este domingo en un comunicado previo a la cita del lunes: “Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”.

En esta línea, el ministro principal escocés afirmó que el ‘statu quo’ actual no es “sostenible” y Burnham debe asumir que “pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”.

El propio Burnham insistió esta semana en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento que la posibilidad de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia -después del celebrado en 2014- sigue “fuera de toda discusión”, aunque dejó caer que esa posición podría variar si se demostrase la existencia de un consenso a favor de la votación por parte de la población.

“No tengo constancia de que exista un apoyo mayoritario de la población (escocesa) a favor de otro referéndum. Hasta que eso no cambie, no lo habrá”, comentó.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE.

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