Trambús: cómo sería el tranvía eléctrico que uniría la costa porteña entre Retiro y Ciudad Universitaria

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación para adquirir “vehículos eléctricos” con el fin de contar con un "corredor costero con electro movilidad".

trambús. Fuente: NA

La Ciudad de Buenos Aires podría cambiar su forma de desplazar pasajeros con la posible llegada del Trambús, un moderno tranvía eléctrico que promete facilitar la modalidad del transporte urbano porteño. Este transporte uniría dos puntos turísticos muy concurridos de la ciudad.

La propuesta fue lanzada por el Gobierno porteño y pretende adquirir vehículos eléctricos para el denominado corredor costero con electromovilidad uniendo el barrio de Retiro y Ciudad Universitaria, en el barrio de Belgrano.

La avenida Rafael Obligado 6551, en la Comuna 13, con electromovilidad en Buenos Aires será la vía por donde corra la nueva oferta de transporte público porteño y, para ello, el Gobierno sacó a licitación pública nacional e internacional (N° 244/24) para la adquisición de vehículos eléctricos. Estos formarán parte del nuevo Corredor Costero que en su trayecto ofrecerá vistas increíbles del río de La Plata costeando, valga la redundancia, la costanera de Buenos Aires.

Según indicaron desde el Gobierno porteño, la finalidad de la misma es poner en circulación autobuses eléctricos para el transporte público de pasajeros con sus respectivas baterías y cargadores de potencia, y su correspondiente servicio de mantenimiento marca la Licitación Pública.

Cuántas unidades de Trambús y qué características tendrán se adquirirán

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende contar con 60 unidades de equipos especializados para cargar los autobuses eléctricos con sus respectivos cargadores de potencia. Se trata de autobuses eléctricos de tamaño estándar, 59 autobuses de piso bajo con capacidad para entre 70 y 85 pasajeros incluidos los que viajen sentados y parados.

Todas las unidades tendrán aire acondicionado y contarán con sus propias baterías para alimentarse. Además, se adquirirán 15 autobuses más con capacidad para 120 pasajeros; son más grandes y conocidos como articulados. También estarán equipados con aire acondicionado y baterías.

Ciudad Universitaria

El Trambús conectaría Retiro con Ciudad Universitaria. Fuente: X

Qué es el Trambús, el nuevo transporte que pretende incorporar la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de vehículos eléctricos o híbridos de gran tamaño y capacidad, con un diseño moderno y ecológico. Están diseñados para circular en carriles exclusivos permitiéndoles enviar el tráfico y mantener una velocidad constante y eficiente para llegar a destino en los tiempos estipulados transportando a más personas. A diferencia de los tranvías tradicionales no requieren rieles bajando considerablemente el costo de infraestructura.

La Ciudad pretende entonces renovar la forma de circular por esta zona costera utilizando vehículos más limpios y sostenibles, reduciendo emisiones contaminantes y mejorando la calidad de vida en la ciudad.

Su plazo de puesta en marcha es de unos 36 meses que pueden extenderse pero que seguramente mejorará la calidad de transportarse de miles de personas que lo utilicen como aquellos que sigan en sus autos particulares, colectivos y taxis que transiten las zonas que limita el recorrido.

En qué otras ciudades del mundo se utilizan el Trambús